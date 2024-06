Energia solar: Nordeste gera 59,8% de toda a potência instalada no país

Boa notícia! O Brasil acaba de ultrapassar a marca de 14 gigawatts (GW) de potência operacional nas grandes usinas solares, igualando assim a capacidade instalada da hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior usina do mundo. A informação é da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Segundo a entidade, desde 2012, o segmento já trouxe mais de R$ 60,7 bilhões em novos investimentos e mais de 424 mil empregos verdes acumulados, além de ter gerado R$ 20 bilhões em impostos para os cofres públicos.

Hoje, as usinas solares de grande porte operam em todos os estados brasileiros, mas a liderança é da região Nordeste, que responde por 59,8% de toda a potência instalada no país.

O Sudeste vem em seguida, com 39,1%; o Sul com 0,5%; o Norte, com 0,3% e Centro-Oeste mais o Distrito Federal, com 0,3%.

Na avaliação da Absolar, é plenamente possível aumentar ainda mais a participação das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, mantendo a confiabilidade, a segurança e a estabilidade, bem como assegurando o equilíbrio técnico e econômico da expansão e operação do sistema elétrico do Brasil.

Segundo o estudo “Sistemas Energéticos do Futuro: Integrando Fontes Variáveis de Energia Renovável na Matriz Energética do Brasil”, que durou três anos para ser feito e reuniu instituições como o Ministério de Minas e Energia (MME), Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a entidade de cooperação internacional do governo alemão GIZ, há uma forte sinergia entre os recursos renováveis do Brasil, como hídrico, solar, eólico, de biomassa e de biogás.

O estudo mostra que o equilíbrio do sistema, quando há variações nos ventos e no sol, é fornecido em especial pelas hidrelétricas renováveis, não pelas termelétricas fósseis.

O CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia, ressalta que, além de ser uma fonte competitiva e limpa, a maior inserção da energia solar em grandes usinas é fundamental para que o País reforce sua economia e o ajude a impulsionar o processo de transição energética.

“A fonte solar é parte desta solução e um verdadeiro motor de geração de oportunidades, novos empregos e renda aos cidadãos”, diz Sauaia, que acrescenta:

“O crescimento da energia solar fortalece a sustentabilidade, alivia o orçamento das famílias e amplia a competitividade dos setores produtivos brasileiros, fatores cada vez mais importantes para a economia nacional e para o cumprimento dos compromissos ambientais assumidos pelo País.”