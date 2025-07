Pela primeira vez em 30 meses, os empresários da indústria estão pessimistas com o futuro. Em julho, o Índice de Expectativas caiu 1,2 ponto, para 49,7 pontos, informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI) , nesta sexta-feira (11). Ao ficar abaixo da linha divisória de 50 pontos, o indicador revela que as perspectivas dos industriais para a economia e os próprios negócios nos próximos seis meses se tornaram negativas.

A última vez que o indicador ficou abaixo de 50 pontos foi em janeiro de 2023, quando chegou a 48,8 pontos. Vale lembrar que o Índice de Expectativas é um dos dois componentes do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) .

Em julho, o ICEI caiu 1,3 ponto, de 48,6 pontos para 47,3 pontos, chegando ao sétimo mês consecutivo de falta de confiança. Trata-se da segunda pior sequência no campo negativo da história do indicador, atrás, somente, dos resultados observados na recessão econômica de 2015 e 2016.

“Uma das coisas que explica a falta de confiança são os efeitos dos juros elevados sobre a economia. Esse efeito acontece por meio do encarecimento do crédito e da expectativa de enfraquecimento da atividade econômica. O fato de os juros terem subido ainda mais na última reunião do Copom contribuiu para intensificar essa piora das expectativas e da confiança dos industriais”, analisa Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI.

Outro componente do ICEI, o Índice de Condições Atuais caiu 1,7 ponto, para 42,4 pontos. Para os empresários, as condições atuais da economia brasileira e dos próprios negócios são piores do que há seis meses. Essa percepção negativa é mais intensa do que era em junho.