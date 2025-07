Faec adverte: tarifa de Trump castigará exportação do agro cearense

Terá repercussão no Ceará a nova tarifa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às exportações de produtos brasileiros para o mercado norte-americano.

Prestem atenção: o Ceará exportou para o mundo, no ano passado, o equivalente a US$ 1,82 bilhão. Desse total, 36%, ou seja, US$ 659 milhões, foram provenientes de vendas para os Estados Unidos.

Pois bem: o agro do Ceará, sozinho, exportou para todo o mundo, no ano passado, US$ 523 milhões, dos quais US$ 169 milhões tiveram como destino os Estados Unidos, o que revela quão importante é o mercado norte-americano para as exportações do Brasil e, especificamente, para as do Ceará, segundo informa o Observatório do Agro da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec).

A informação acrescenta: os produtos cearenses mais exportados para o mercado dos Estados Unidos são lagosta, castanha de caju, cera de carnaúba, peixes, couros, calçados, mel de abelha e suco de acerola.