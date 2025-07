Vem aí a Mega Feira da Casa Própria, promovida pelo Sinduscon

De 17 a 20 deste mês, o Sinduscon Ceará, realizará a Mega Feira da Casa Própria 2025, no Shopping Riomar Fortaleza (Piso L3). A edição deste ano reunirá 25 construtoras e apresentará ao público mais de 60 empreendimentos em exposição, totalizando mais de 12 mil unidades habitacionais. A expectativa é de que a feira movimente mais de R$ 50 milhões em negócios e receba um público superior a 20 mil visitantes nos quatro dias de evento.

Os imóveis a serem oferecidos distribuem-se por todas as áreas de Fortaleza e de sua Região Metropolitana, com opções que vão desde lotes e unidades do programa Minha Casa, Minha Vida até imóveis de alto padrão. As unidades estarão disponíveis em diferentes estágios: na planta, em construção e prontas para morar.

Durante a feira, os visitantes poderão contar com condições exclusivas, consultoria especializada, crédito pré-aprovado e facilidades de pagamento por meio da Caixa Econômica Federal, patrocinadora oficial do evento.

Para o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, a Mega Feira é uma iniciativa consolidada que impulsiona a cadeia produtiva da construção civil e gera impacto direto na economia local.

“A Mega Feira da Casa Própria já se tornou um marco no calendário do setor. É uma grande vitrine para as construtoras e uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro imóvel ou deseja investir. Teremos imóveis com segurança jurídica, boas condições e a presença da Caixa para facilitar o fechamento dos negócios com agilidade e credibilidade”, destaca o presidente.

Ricardo Bezerra, sócio-diretor da Lopes Immobilis, parceira do Sinduscon no evento, ressalta o potencial da feira em democratizar o acesso à moradia e facilitar o processo de compra.

“A Mega Feira foi pensada para aproximar o mercado imobiliário do consumidor. Ao reunir diferentes perfis de empreendimentos em um shopping de grande circulação, com ampla estrutura e conforto, oferecemos uma experiência de compra acessível, segura e eficiente”, afirma.