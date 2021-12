Empresários da indústria e do agro saem em defesa da Funcap

Empresários da indústria e da agropecuária procuraram ontem esta coluna para afirmar que a colaboração da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) aos seus projetos de inovação tem sido “importante, crucial e indispensável” para os dois setores da economia do estado.

O presidente do Sindicato da Indústria de Alimentos (Sindialimentos), André Siqueira, afirmou que várias empresas do seu segmento, incluindo a sua própria, têm sido beneficiadas pelos vários projetos financiados pela Funcap.

Por sua vez, o presidente do Sindicato da Indústria Metal Mecânica do Ceará (Simec-CE), Sampaio Filho, acrescenta seu testemunho na mesma direção, salientando que muito do que já alcançou o desenvolvimento do setor metalúrgico no Ceará é fruto da parceria com a Funcap.



O presidente da Funcap, professor Tarcísio Pequeno, considera injustas as críticas que, por meio desta coluna, empresários da indústria e da agricultura dirigiram há uma semana à fundação, acusada de financiar projetos que nada têm a ver com o interesse das empresas da indústria e da agricultura do Ceará.

“Essa crítica é infundada e, mais do que isto, é improcedente, pois oriunda, muito provavelmente, de quem está inteiramente desinformado sobre a realidade do trabalho da Funcap”, afirmou Tarcísio Pequeno, que prometeu reunir, neste fim de semana, uma série de informações “para destruir, para dinamitar, para desmoralizar essa crítica insustentável”.

João Teixeira, um dos grandes produtores de banana do Ceará, presidente da União dos Produtores do Vale do Jaguaribe (Univale), também toma a iniciativa de acudir a Funcap, rebatendo as críticas contra a sua atuação.

“A Funcap está presente nas nossas atividades faz um bom tempo”, revela Teixeira.

E o secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Célio Fernando de Melo, disse:

“São corretos e têm, também, objetivos ligados ao aumento da produção de grãos e de frutas os financiamentos que a Funcap concede aos pequenos produtores, o que há contribuído para o incremento dessa atividade”.

Sílvio Ribeiro considera que “a tendência, no curto prazo, é aproximar ainda mais os interesses da Funcap aos de quem produz no agronegócio do Ceará para acertarem os ponteiros”.



A crítica que originou a reação da Funcap diz respeito à opinião de um industrial e de um agropecuarista, que, há uma semana, por meio desta coluna, acusaram a Fundação de financiar projetos que nada tem a ver com o interesse das empresas da agropecuária cearense. A Funcap promete, para as próximas horas, um pormenorizado pronunciamento sobre o assunto.

RESOEANNE ORGANIZA MISSÃO EMPRESARIAL

Roseanne Medeiros, secretária Executiva da Indústria da Sedet, está organizando a missão empresarial que, no próximo mês de janeiro, levará para Dubai um time de empresários e de autoridades do governo do Estado.

Durante três dias, essa missão empresarial apresentará as potencialidades econômicas do Ceará para investidores do Oriente Médio.

Carro chefe: o projeto do Hub de Hidrogênio Verde do Complexo do Pecém. Mas também será exposto – no Pavilhão do Brasil na Dubai Expo 2020 – o que a indústria e a agricultura do estado produzem e exportam.

VEREADORES MAL-EDUCADOS

Um grupo de vereadores de Fortaleza presente ontem ao almoço que a Fiec, em sua sede, ofereceu ao governador Camilo Santana, comportou-se muto mal. Eles e seus acompanhantes.

Incentivado pelo generoso Old Parr servido por atenciosos garçons e conversando em voz alta durante todo o discurso do anfitrião, Ricardo Cavalcante, e do governador Camilo Santana, o grupo causou problemas aos jornalistas que cobriram o evento, alguns dos quais tiveram de retirar-se para outro lugar em busca de melhor audição do eu diziam os oradores.

Conclusão: já não se elegem mais vereadores como os de antigamente.

MENTÔRE CONSULTORIA INCORPORA LYRA E MAIA

A empresa nordestina Lyra e Maia Consultores Associados passa por um processo de fusão e, até o fim deste mês, passará a integrar a cearense Negócios Mêntore Consultoria e Gestão, fundada pelo empresário Vanderson Aquino.

A decisão da Lyra e Maia pelo processo de fusão visa a expansão de produtos e clientes, otimizando o conceito de hub de negócios. Os sócios da Lyra & Maia (Savio Maia e Henrique Lyra) passam a ser sócios da operação com foco na plataforma de gestão, finanças e governança.

"Com a incorporação da Lyra e Maia Consultores Associados à Mêntore, teremos a maior empresa de consultoria do Nordeste com capacidade de atender todas as demandas na área de gestão", avalia Vanderson Aquino.

No rol de clientes das duas consultorias, estão, no Maranhão: Grupo Magnólia, Construtora Canopus, Potiguar Home Center, Monstisol Instalações Industriais, Equatorial Energia, Grupo BB Mendes, Superclínica, Centro de Nefrologia do Maranhão.

No Ceará, Grupo FAN (Usibras, FAN Construtora, FAN Distribuidora, FAN Capital), Delrio Lingerie, Fundação Edson Queiroz, Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, Fundação Demócrito Rocha, São Carlos Imagem, Nordeste Asfaltos;

No Piauí: Grupo Geraldo Oliveira (Pax União), Postos Rede Mais, RR Construções e Vanguarda Engenharia;

No Rio Grande do Norte: Construtora Home Center, Grupo FAN.

Há 6 anos no mercado do Maranhão, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, a Lyra & Maia Consultores Associados atua em consultoria de gestão, financeira, governança, entre outros serviços.