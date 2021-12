Hub do H2V: sonho de US$ 100 bilhões no Pecém em 15 anos

Hoje, sexta-feira, 10, o setor produtivo do Ceará, liderado pela Federação das Indústrias (Fiec), reúne-se em almoço na Casa da Indústria com o governador Camilo Santana.

O evento é, segundo o presidente da entidade anfitriã, Ricardo Cavalcante, de plena confraternização e consolidação do que ele denomina estreitas e respeitosas relações do empresariado com o governo do Estado.

Com efeito, nos últimos sete anos, esse relacionamento fortaleceu-se. Em 2017, a Fiec, então sob a presidência de Beto Studart, apoiou o esforço do Palácio da Abolição de buscar a parceria estratégica com o Porto de Roterdã, provavelmente a mais ousada e exitosa decisão do governador Camilo Santana no sentido de viabilizar “a internacionalização do Ceará e de sua economia”.

Hoje, a participação dos holandeses no capital da CIPP S/A – empresa que administra o Complexo do Pecém e a ZPE do Ceará – é uma vantagem comparativa que não têm os demais estados no exato momento em que o mundo busca os locais adequados à produção do Hidrogênio Verde, e Pecém é o único ponto no Brasil incluído no mapa do H2V elaborado pelos especialistas do Porto de Roterdã.

A perspectiva, do ponto de vista de hoje, é de que, ao longo dos próximos 15 anos, o Hub do Hidrogênio Verde movimentará, no Pecém e no seu entorno, investimentos superiores a uma montanha de US$ 100 bilhões, a grande maioria de origem estrangeira. Euforia? Não: são os fatos que se registram em alta velocidade, surpreendendo as próprias autoridades governamentais, que trabalham para atender à demanda dos investidores. Na produção do H2V tudo é novo, mas a ciência e a tecnologia antecipam prazos, pesquisas e providência que estimulam o Ceará a apostar na energia do Século 21.

Assim, colhem agora o Governo do Estado e seus parceiros – a Fiec e a academia, representada pela UFC – os frutos da acertada decisão de implantarem no Complexo do Pecém o Hub do Hidrogênio Verde, na direção do qual acorreram e seguem acorrendo algumas das maiores empresas do mundo.

Ontem, esta coluna abordou o profissionalismo do governo cearense, que, por decisão do governador Camilo Santana, deu ao projeto do H2V uma governança própria, distinta, sem qualquer traço político ou ideológico, sob o comando de um profissional do mercado, ao qual se reportam todos os entes da administração estadual envolvidos no empreendimento.

Hoje, governo e empresários, congraçados, fazem um brinde ao Ceará e ao cearense que aplaudem a correta e oportuníssima decisão de apostar na energia do futuro.

E a natureza divina – que deu a este estado 600 Km de litoral e mais vento e sol o ano inteiro – sorri porque o que parecia ser danoso é, na verdade, virtuoso.



TRT HOMENAGEIA CARLOS PRADO

No próximo dia 17, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), da Sétima Região da Justiça do Trabalho, homenageará o empresário Carlos Prado, fundador da Itaueia Agropecuária e da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag), entregando-lhe a Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho, no Grau de Comendador.

A cerimônia será realizada às 17 horas, nos jardins do TRT, na Avenida Santos Dumont, 2283.

Serão, na mesma ocasião, homenageadas outras 41 personalidades cearenses.

CSP FAZ COMPRAS EM S. GONÇALO E CAUCAIA

Decidiu a Companhia Siderúrgica do Pecém: até o fim de 2023, a empresa comprará, exclusivamente, de fornecedores de São Gonçalo do Amarante, onde está localizada sua usina de placas de aço, e de Caucaia.

Os produtos que vêm sendo adquiridos pela usina da CSP de fornecedores locais são os de alimentação, materiais de escritório, de informática, uniformes, barra/perfil/cantoneira, lavagem de veículos, material de construção, madeira e gráfica/reprografia.

De acordo com a CSP, o seu objetivo, ao fazer essa opção, é gerar mais desenvolvimento para a região, incluindo pequenas empresas locais na sua cadeia produtiva.

Para que todos os objetivos da empresa sejam alcançados, a CSP e o Sebrae celebraram parceria, por meio da qual executivos de 90 empresas selecionadas em São Gonçalo do Amarante e Caucaia foram qualificadas em gestão de negócios.

Eis aí um bom exemplo de como inserir uma grande empresa na vida econômica e social das comunidades do seu entorno.

GRUPO CORPVS TERÁ NOVA SEDE EM FORTALEZA

Um terreno de 20 mil² de área, próximo ao seu atual endereço e na área de influência da Avenida Luciano Carneiro, foi adquirido pelo Grupo Corpvs que nele construirá a nova sede da corporação.

Carlos Gualter Lucena, CCO (Chief Commercial Officer) do Grupo Corpvs, informa que a nova sede – cujo projeto arquitetônico incorporará a última tecnologia da construção civil – concentrará as áreas de desenvolvimento tecnológico, vigilância, transporte de valores, monitoramento eletrônico, rastreamento, telemetria e energia solar.

"O prédio de nossa nova sede será funcional, moderno, ecológico e sustentável. A irrigação dos jardins será feita com água aproveitada de chuvas e, também, dos banheiros. E terá, ainda, um sistema de energia solar fotovoltaica que suprirá suas necessidades", explica Lucena.

O grupo Corpvs é integrado pela Corpvs Segurança e Transporte de Valores, Corpvs Eletrônica, Nordeste Segurança de Valores, GMC Empreendimentos, Comércio e Serviços; KVA Energia; TACO Transporte Aéreo Confiança, VANTECH - Vanguarda Tecnologia e Rádio Costa do Sol.

SAMARIA RECEBE CERTIFICAÇÃO

Maior indústria de camarão do Brasil, a Potiporã, empresa do Grupo Samaria, recebeu a certificação Great Place to Work (GPTW).

A marca Potiporã pertence, desde 2016, ao grupo cearense Samaria e o beneficiamento (a unidade do grupo certificada) conta com cerca de 500 colaboradores, que trabalham no processamento de 1 mil toneladas de camarão por mês.

“O GPTW é uma certificação que nos enche de orgulho porque valoriza quem faz toda a diferença no dia e dia da empresa: as pessoas. Além disso celebra a pluralidade de nosso time, formado em sua maioria por mulheres como eu, inclusive, nos cargos de liderança, e chancela, a partir dos critérios utilizados para a certificação, valores como respeito, orgulho e confiança de quem trabalha com a gente”, afirma a diretora do grupo Christianny Maia, que está à frente da Potiporã.

O grupo Samaria mantém também Unidades de Pós-Larvas, no Rio Grande do Norte, e aproximadamente 2 mil hectares de espelhos d’água de viveiros de camarão em fazendas no Ceará e no Rio Grande do Norte.

O moderno parque industrial, na cidade de Pendências (RN), viabiliza processos como descabeçamento, classificação, descasque, cozimento, congelamento e embalagem dos camarões em diferentes tamanhos e que atendem aos clientes do varejo, do food service e distribuidores de todas as regiões do Brasil.

AUTO DE NATAL DO “NOVO CAMINHO”

Nos próximos dias 16 e 17, às 20 horas, a Comunidade Católica Missionária Um Novo Caminho, que, desde julho de 1992, evangeliza jovens e suas famílias, promoverá o Auto de Natal “Fiat – o sim que mudou o mundo”.

Com texto e músicas produzidos pela Equipe de Artes da própria Comunidade, o Auto de Natal contará a história do nascimento de Jesus de forma regional, pelos olhos de Nossa Senhora e São José, como nunca visto antes – como promete o seu diretor e produtor Magno Freitas, também autor do texto.

Restam poucos ingressos para as duas apresentações. Eles estão à venda no Novo Caminho (rua Dom Expedito Lopes, 1049) ao preço de R$ 50. E, também, através do link que está na biografia do @saleluzunc (Instagran).