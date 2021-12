M. Dias Branco avança no e-commerce e entra no Mercado Livre

Acompanhando a tendência do consumidor, que está preferindo comprar pela internet, e com o objetivo de fortalecer sua atuação no e-commerce, a cearense M. Dias Branco anuncia o lançamento das lojas oficiais das suas marcas Vitarella, Vitarella, Piraquê e Adria no Mercado Livre.

Presente nos principais aplicativos de delivery do país, como Rappi, IFood e Cornershop e nos maiores marketplaces do Brasil, como Amazon, Magazine Luiza e Americanas (B2W), M. Dias Branco, líder nacional do mercado de massas e biscoitos, iniciou os investimentos em e-commerce no início da pandemia.

A intenção era levar seus produtos, presentes em 91% dos lares brasileiros, segundo a Kantar, com mais comodidade aos consumidores.



“Percebemos que a mudança de comportamento do consumidor se consolidou. Por isto, redobramos o investimento nas plataformas digitais em 2021 e abrimos agora um novo canal de vendas. O Mercado Livre permite a distribuição nacional, muitas vezes, com frete gratuito, dependendo da modalidade de compra”, explica Thierry Galves, gerente de e-commerce de M. Dias Branco.



Considerado a maior loja do e-commerce da América Latina, o Mercado Livre teve crescimento de 93% neste ano na comparação com o mesmo período de 2020, quando ocorreu o momento crítico do isolamento social. Para isso, anunciou no início deste ano o investimento de R$ 10 bilhões na rede de logística brasileira, o que fortaleceu sua operação.



Inicialmente, o foco de M. Dias Branco no Mercado Livre estará em marcas com distribuição nacional, como Vitarella, que é líder nacional em biscoitos, e Piraquê, marca que desenvolve produtos icônicos e originais, como os biscoitos Leite Maltado e os snacks Presuntinho, Queijinho e os recém-lançados Snacks de Batata.

A Adria, que conquistou o reconhecimento Datafolha Top of Mind na categoria macarrão pela segunda vez consecutiva neste ano é outra marca foco nesta fase do projeto. O portfólio da Adria no segmento é composto por massas com ovos, sêmola, lasanhas, instantâneos e massas de grano duro com trigo importado, cuja linha foi relançada nos últimos meses.



De acordo com Thierry Galves, a intenção é levar as demais marcas para o Mercado Livre nos próximos meses. É o caso de Fortaleza e Richester, que estão entre as 20 preferidas pelos brasileiros no varejo digital, de acordo com a Pesquisa Kantar Brand Footprint Brasil.

Fortaleza é a 7ª marca mais comprada no varejo online, enquanto Richester está na 17ª posição.



“Estamos otimistas com a iniciativa no Mercado Livre. A expectativa da M. Dias Branco é continuar crescendo de maneira acelerada e refletir a liderança nas categorias de biscoitos e massas também nos canais digitais, levando em consideração os aplicativos de delivery e marketplaces”, conclui Galves.