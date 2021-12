Evangelho de hoje 11/12 (Mt 17, 10-13)

Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: "'Por que os mestres da Lei dizem que Elias deve vir primeiro?' Jesus respondeu: 'Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo: Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles.' Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista."

Reflexão – “Nossa história de salvação”

Elias e João Batista, ambos, profetas, vieram ao mundo com a missão específica de colocar em ordem os corações para que acolhessem a Salvação que Deus preparou para toda a humanidade. Mesmo assim, o mundo não os acolheu! João Batista, o precursor, que veio ao mundo anunciar a vinda do Salvador, e conduzir o coração dos homens a Jesus, não foi aceito, nem reconhecido, mas decapitado e morto. Ele foi rejeitado e maltratado da mesma forma como também Jesus o foi. Pelas Escrituras nós temos conhecimento de que “Elias ainda virá ao mundo para colocar tudo em ordem”, e no tempo previsto isto se cumprirá. No entanto, assim como eles, cada um de nós hoje é enviado por Deus para exercer uma missão com o mesmo espírito de disposição, de fidelidade e zelo. O Senhor também nos exercita para o desempenho da nossa função e nos dá o Seu Espírito Santo, embora muitas vezes não sejamos reconhecidos (as), nem aceitos (as). Tudo isto faz parte da nossa história de salvação. Todos nós devemos ter consciência de que tudo isso também aconteceu com os profetas e com Jesus Por isso, não precisamos nos angustiar nem desanimar, mas continuar anunciando a Palavra e a Salvação de Jesus com a nossa vida e o nosso testemunho. – Você também já descobriu qual é a sua missão no reino de Deus? – Você traz em si a força e o poder do Espírito Santo assim como João Batista e Elias? – Você se sente capaz de realizar a obra que o Senhor lhe destinou? - Você já refletiu que a sua capacidade é dada pelo Espírito Santo? – Pois então se aposse do poder de Deus e terá sucesso nas suas conquistas!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO