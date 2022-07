Embraer usará o Sistema Toyota de Produção

Em mensagem a esta coluna, a Embraer anuncia a assinatura de um acordo com a Toyota do Brasil para aplicação de fundamentos e conceitos do Sistema Toyota de Produção (TPS, na sigla em inglês) em suas operações industriais. A iniciativa visa a eliminação de desperdícios, ganho de eficiência operacional e maior geração de valor aos stakeholders.



Na primeira fase do trabalho conjunto, uma equipe de especialistas do TPS, da Toyota do Brasil, passará a integrar a rotina da Embraer com o objetivo de avaliar e sugerir melhorias para a área de manufatura da principal fábrica da empresa, a Unidade Ozires Silva, localizada em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

“Trazer a Toyota para a realização desse trabalho reforça o compromisso da Embraer na busca constante pela excelência empresarial e pelo crescimento sustentável”, disse Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.

Ele explicou que “será uma excelente oportunidade para troca e aprofundamento de conhecimentos que permitem acelerar ainda mais a aplicação da filosofia Lean nos sistemas produtivos, ao mesmo tempo que fortalece as práticas já disseminadas pelo Programa de Excelência Empresarial Embraer, o P3E.”

“O TPS é uma metodologia que pode contribuir em diferentes cenários e aplicações. Mais que eficiência e produtividade, a utilização do TPS pode proporcionar soluções que permitam à indústria e aos demais setores aprimorarem seus processos continuamente, essa que é um dos pilares da Toyota em todo o mundo. Há ainda uma possibilidade de contribuirmos com a agenda de ESG”, afirma Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil.

Desde 2007, a Embraer adota a filosofia Lean como estratégia empresarial que dissemina fundamentos, conceitos e práticas do P3E. Este programa é responsável por liderar as transformações de forma integrada, provendo meios para que toda a empresa possa dar saltos na melhoria dos seus processos. Este sistema de excelência visa a segurança em primeiro lugar, qualidade sempre, entregas no prazo e no melhor custo.

Referência no conceito de Indústria 4.0, a Embraer avança na vanguarda das tecnologias de manufatura com fábricas digitais, integradas e de baixo impacto ambiental, com melhoria contínua dos processos e adaptação de tecnologia às pessoas e processos. A partir deste 2022, a meta da companhia é crescer neutra em carbono e, até 2024, ter 100% da energia das operações no Brasil proveniente de fontes renováveis.