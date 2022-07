Evangelho de hoje, 6ª feira, 01/07 (Mt 9,9-13)

Naquele tempo: Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: 'Segue-me!' Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: 'Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?'

Jesus ouviu a pergunta e respondeu: 'Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: ‘Quero misericórdia e não sacrifício'. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores'.

Reflexão – O pecado nos faz doentes

Muitas pessoas que seguem o caminho de Deus, pressupõe, erradamente, que os grandes pecadores, isto é, os que cometem atrocidades não têm mais chances com Deus por causa das suas grandes infrações. Neste Evangelho, Jesus Cristo vem nos dizer justamente o contrário: “eu não vim chamar os justos, mas os pecadores”. Ele compara o pecador a alguém que está doente e, por isso, precisa de médico para ser curado. Jesus Cristo é o médico enviado pelo Pai para nos devolver a saúde, partindo do princípio de que todos nós precisamos de médico, pois somos doentes pelo pecado. Jesus veio atrair para Si os mais pecadores e, quanto mais reconhecemos o nosso pecado, mais Ele olha para nós e insiste em que O acompanhemos. Jesus nos chama e nos atrai para si, mesmo que estejamos “instalados na coletoria de impostos” com a mente cheia de interesses pecaminosos e com mil planos para colocar em ação. E quando escutamos a Sua voz nos chamando pelo nome não conseguimos mais ficar parados no mesmo posto, fazendo as mesmas coisas e alimentando-nos de migalhas. É aí que Ele nos vê e se apieda do nosso coração doente chamando-nos com autoridade: “Segue-me”! Como Mateus, nós também nos levantamos e O seguimos, ansiando levá-Lo para perto daqueles a quem mais amamos. E é isto mesmo que Ele deseja: ser convidado para entrar na nossa casa e levar para lá a salvação, não importando como esteja a nossa família. O seguimento de Jesus nos motiva a negar tudo o que o mundo nos ensinou e a assumir compromisso com uma vida digna de filhos e filhas de Deus. - Você já atendeu ao chamado de Jesus? - Você se reconhece doente, necessitado (a) de médico? – Jesus veio para você? – Qual é a sua postura diante daqueles que são “pecadores públicos”? - Você acha que eles também têm direito a salvação? – Você também se sente julgado (a) por alguém quando erra?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO