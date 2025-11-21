Embraer entrega segundo C-390 à Força Aérea da Hungria

Uma das maiores empresas da indústria aeronáutica mundial, a Embraer entregou hoje, sexta-feira, 21, a segunda aeronave multimissão C-390 Millennium à Força Aérea da Hungria. A cerimônia aconteceu na Base Aérea de Kecskemét, com a presença do Ministro da Defesa da Hungria, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, além de outras autoridades e executivos da Embraer.

Desde sua entrada em serviço no final de 2024, a primeira aeronave húngara realizou uma grande variedade de missões com uma taxa de conclusão acima de 99%. Com a entrega da sua segunda aeronave, a Hungria se torna o primeiro operador do C-390 a receber todas as unidades contratadas.

"Este é um momento verdadeiramente inspirador e de grande satisfação, um evento incrivelmente importante no desenvolvimento da Força Aérea Húngara. E posso afirmar com certeza que o povo húngaro se tornou mais rico e forte como resultado. Esse tipo de capacidade de transporte é o que faltava na Força Aérea Húngara, mas agora está disponível. Muito obrigado a todos que contribuíram para este processo", disse Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministro da defesa da Hungria.

"Este é um marco significativo para a Embraer ao entregar o segundo C-390 Millennium à Força Aérea Húngara. Esta aeronave irá aprimorar ainda mais as capacidades da Hungria ao proporcionar desempenho operacional superior, maior flexibilidade e redução dos custos ao longo do ciclo de vida", disse Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defense & Security.