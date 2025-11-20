ArcelorMittal Pecém debate na Colômbia futuro da indústria do aço

O aço produzido na América Latina está entre os mais limpos do mundo e gera 1,4 milhão de empregos nos países da região, fortalecendo segmentos que vão da construção civil à indústria automotiva, incluindo comércio e serviços. Aliando eficiência tecnológica, sustentabilidade socioambiental e inovação, o segmento está continuamente se reinventando, antecipando tendências da indústria 5.0.

O futuro industrial da América Latina foi debatido no recente Alacero Summit 2025, o Congresso da Associação Latino-americana do Aço (Alacero), em Cartagena das Índias, na Colômbia. A programação reuniu análises e debates sobre o efeito das tarifas dos EUA; os novos fluxos do comércio global, com China e Sudeste Asiático; tendências de regionalização e nearshoring; inovação e sustentabilidade; Indústria 5.0; e as projeções de demanda, produção e importações, dentre outros temas.

Realizado há 63 anos, o evento é o maior espaço de encontro para a cadeia de valor da indústria do aço da América Latina.

O CEO da ArcelorMittal Pecém, Erick Torres, esteve presente no Alacero Summit, representando a indústria âncora do Ceará, que já corresponde a 9,5% de todo aço bruto produzido no Brasil e 22% da produção nacional da ArcelorMittal. Erick Torres destacou no evento a importância de ter participado de discussões relacionadas à defesa comercial na América Latina.

"Umas das alternativas é realizar discussões qualificadas e fomentar novos mercados na região. Temos países como México, Argentina, Peru e a própria Colômbia, e conseguimos debater sobre novas oportunidades para o fortalecimento e crescimento do mercado do aço", assegurou.

A unidade Pecém da ArcelorMittal possui tecnologia e certificação para a produção de aços de alto valor agregado (HAV), atendendo principalmente às indústrias naval, de óleo & gás, automotiva e construção civil. Em 2024, os aços HAV atingiram o recorde histórico de participação de 40,8% do total produzido pela unidade.

“A ArcelorMittal tem um potencial muito grande para lidar com momentos desafiadores. Somos uma empresa formada por pessoas altamente competentes, comprometidas e movidas pelo desejo de fazer sempre melhor. Contamos com um time sólido, capaz de desenvolver produtos com qualidade diferenciada, antecipar tendências, inovar em soluções e responder rapidamente às demandas do mercado. Nossa capacidade de adaptação, aliada a uma forma única e especial de fazer as coisas através do nosso time, nos posiciona para continuar gerando valor mesmo em cenários complexos.", completou Erick Torres.