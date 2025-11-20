Diário do Nordeste
ArcelorMittal Pecém debate na Colômbia futuro da indústria do aço

Erick Torres, CEO da empresa, participou em Cartagena do Congresso da Associação Latino-Americana do Aço

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 10:14)
Egídio Serpa
Legenda: Erick Torres,, CEO da ArcelorMittal, fala no Alacero Summit 2025, o Congresso latino-americano da indústria do aço, em Cartagena
Foto: Divulgação
O aço produzido na América Latina está entre os mais limpos do mundo e gera 1,4 milhão de empregos nos países da região, fortalecendo segmentos que vão da construção civil à indústria automotiva, incluindo comércio e serviços. Aliando eficiência tecnológica, sustentabilidade socioambiental e inovação, o segmento está continuamente se reinventando, antecipando tendências da indústria 5.0.  

O futuro industrial da América Latina foi debatido no recente Alacero Summit 2025, o Congresso da Associação Latino-americana do Aço (Alacero), em Cartagena das Índias, na Colômbia. A programação reuniu análises e debates sobre o efeito das tarifas dos EUA; os novos fluxos do comércio global, com China e Sudeste Asiático; tendências de regionalização e nearshoring; inovação e sustentabilidade; Indústria 5.0; e as projeções de demanda, produção e importações, dentre outros temas.  

Realizado há 63 anos, o evento é o maior espaço de encontro para a cadeia de valor da indústria do aço da América Latina.   

O CEO da ArcelorMittal Pecém, Erick Torres, esteve presente no Alacero Summit, representando a indústria âncora do Ceará, que já corresponde a 9,5% de todo aço bruto produzido no Brasil e 22% da produção nacional da ArcelorMittal. Erick Torres destacou no evento a importância de ter participado de discussões relacionadas à defesa comercial na América Latina.  

"Umas das alternativas é realizar discussões qualificadas e fomentar novos mercados na região. Temos países como México, Argentina, Peru e a própria Colômbia, e conseguimos debater sobre novas oportunidades para o fortalecimento e crescimento do mercado do aço", assegurou.    

A unidade Pecém da ArcelorMittal possui tecnologia e certificação para a produção de aços de alto valor agregado (HAV), atendendo principalmente às indústrias naval, de óleo & gás, automotiva e construção civil. Em 2024, os aços HAV atingiram o recorde histórico de participação de 40,8% do total produzido pela unidade.  

“A ArcelorMittal tem um potencial muito grande para lidar com momentos desafiadores.  Somos uma empresa formada por pessoas altamente competentes, comprometidas e movidas pelo desejo de fazer sempre melhor. Contamos com um time sólido, capaz de desenvolver produtos com qualidade diferenciada, antecipar tendências, inovar em soluções e responder rapidamente às demandas do mercado. Nossa capacidade de adaptação, aliada a uma forma única e especial de fazer as coisas através do nosso time, nos posiciona para continuar gerando valor mesmo em cenários complexos.", completou Erick Torres.   

Maior produtor de aço no Brasil e líder no mercado global, o Grupo ArcelorMittal tem cerca de 127 mil empregados, sendo 20 mil no Brasil, e atende a clientes em 140 países, com o propósito de criar aços inteligentes para as pessoas e o planeta.  

A empresa tem unidades industriais em oito estados (BA, CE, ES, MG, MS, RJ, SC e SP), além da maior rede de distribuição do País. Foi a primeira empresa das Américas com uma unidade certificada pelo ResponsibleSteel, uma das certificações em ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança) mais respeitadas no mundo. No Ceará, a unidade de Pecém da ArcelorMittal está localizada no município de São Gonçalo do Amarante, na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-CE). 

