Embraer entrega à Coreia do Sul seu Praetor 600 para inspeção de voo

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que entregou hoje, sexta-feira, 01/12, um Praetor 600 equipado para realizar uma ampla gama de missões de inspeção de voo ao Centro de Serviços de Inspeção de Voo da Coreia do Sul. Este é o primeiro Praetor 600 a operar nesse desenvolvido e rico país asiático.

A Embraer trabalhou em colaboração com a empresa Aerodata AG, conceituado fabricante alemão de sistemas de inspeção de voo, na obtenção dessa primeira certificação de tipo e entrega ao Centro de Inspeção de Voo (FIC) do Escritório Regional de Aviação de Seul, do Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte (MOLIT) da Coreia do Sul.

O Praetor 600 de última geração é equipado com o mais moderno sistema de inspeção de voo AeroFIS® da Aerodata e atende totalmente aos exigentes requisitos do usuário final.

O Praetor 600, conhecido por seu excepcional desempenho e sua versatilidade, foi selecionado pelo Centro de Inspeção de Voo da Coreia do Sul (FIC) para realizar uma ampla gama de missões de inspeção de voo nos modos de inspeção de local, vigilância, inspeção de comissionamento, inspeção periódica, inspeção especial, validação de procedimentos e verificações aéreas ADS-B. Estas missões são vitais para a manutenção e a calibração dos auxílios à navegação, garantindo a segurança e a precisão dos sistemas de navegação aérea em todo o país.

“A Embraer tem orgulho de apoiar o Centro de Inspeção de Voo da Coreia do Sul em sua missão de elevar a segurança e a eficiência de seu espaço aéreo”, disse Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “A implantação do Praetor 600 para serviços de inspeção de voo reflete nosso compromisso em fornecer soluções inovadoras que fazem a diferença na aviação. Oferecemos um serviço excepcional e desejamos construir uma parceria duradoura com a Aerodata AG e com a Coreia do Sul”, acrescentou ele.

Os principais destaques do Praetor 600, que o tornaram a aeronave preferida para essa missão única, incluem a tecnologia avançada, a eficiência, o alcance e a confiabilidade da aeronave.

A aeronave é equipada com comandos de voo fly-by-wire que reduzem a carga de trabalho da tripulação e proporcionam uma experiência de voo mais suave, com recurso ativo de redução de turbulência. As características de segurança e os sistemas redundantes do Praetor 600 proporcionam maior confiabilidade durante missões críticas de inspeção. O head-up display (HUD), os sistemas de comunicação de última geração e um avançado sistema de controle de voo garantem o mais alto nível de precisão durante as missões de inspeção.

Com um alcance de 4.018 milhas náuticas (7.441 km), a aeronave se desloca por grandes distâncias com eficiência, permitindo uma cobertura abrangente do espaço aéreo e da infraestrutura de navegação da Coreia do Sul.

O alto desempenho da aeronave, incluindo sua velocidade operacional máxima de Mach .83, permitem uma resposta rápida aos requisitos de inspeção de voo e garantem interrupção mínima ao tráfego aéreo regular.