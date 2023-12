Novembro azul! Bolsa fecha o mês em alta e passa dos 127 mil pontos

Houve festa ontem, quinta-feira, 30 de novembro, na Bolsa de Valores Brasileira B3. Ela fechou o pregão com alta de 127.331, o algo que não acontecia desde novembro de 2020. Neste mês de novembro, o índice Ibovespa registrou ganhos de 12,54%.

O dólar, porém, subiu 0,56%, encerrando o dia cotado a R$ 4,91, ou seja, dois centavos a mais do que na quarta-feira.

Contribuiu para essa boa performance da Bolsa brasileira a queda dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano, o que trouxe para o mercado de capitais dos países emergentes, como o Brasil, os dólares que fizeram subir as ações negociadas na B3.

Por causa dessa forte entrada de dólares na Bolsa B3, as ações de empresas brasileiras do varejo tiveram forte alta. Por exemplo: os papeis da Magalu subiram 51,88% em novembro; as ações da rede de lojas Renner elevaram-se 32,52%.

Aqui no front interno, boas notícias da economia brasileira contribuíram para o resultado positivo da B3 em novembro. Por exemplo: o índice do desemprego revelado pelo Caged caiu e hoje está em 7,6%; a prévia do IPCA de novembro, medido pelo IBGE e que mede a inflação oficial brasileira, veio mais baixa do que o esperado. E, para terminar, o dólar, que em novembro caiu 2,5%.

Tudo isso refletiu-se nos juros de longo prazo, que se reduziram ao longo do último mês de novembro, que, como se viu, foi bom para a economia do país.