Senai e Enel Ceará abrem inscrições para nova turma do Mulheres Eletricistas

Em parceria com o capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-CE), a Enel Distribuição Ceará abriu duas novas turmas do projeto Escola de Mulheres Eletricistas, cujo objetivo é formar mulheres eletricistas para o mercado de trabalho.

O curso é gratuito e as inscrições estarão disponíveis entre os dias 1º e 5 de dezembro deste ano. No total, serão 40 vagas, divididas em duas turmas, para formação no Curso de Eletricista de Distribuição de Energia Elétrica. As aulas serão presenciais, com uma turma para o município de Sobral e outra para Itapipoca.

A iniciativa faz parte do projeto Enel Compartilha Oportunidade e visa gerar desenvolvimento social e econômico para as comunidades por meio de oficinas de empregabilidade, inserção no mercado de trabalho, capacitação e acompanhamento profissional.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, através do site https://forms.gle/Xe7bB1KMewjcAffy5.

O link ficará disponível partir de amanhã, sexta-feira, 1º de dezembro, e será encerrado no dia 5 de dezembro.

Após inscritas, as candidatas passarão por entrevistas e teste de seleção, que acontecerão nos dias 11 e 12 de dezembro, em Itapipoca, e nos dias 13 e 14 de dezembro, em Sobral.

“Na Enel assumimos compromissos que valorizam a inclusão e a diversidade, e esse projeto materializa nosso anseio de inserir pessoas que se identificam com o gênero feminino nesse mercado que ainda tem predominância masculina. Com o apoio das profissionais da Enel que atuarão como mentoras das alunas, queremos trazer novos olhares, equidade e diferentes perspectivas para o setor elétrico”, disse Claudia Guimarães, Head de Projetos de Sustentabilidade em Distribuição da Enel Brasil.

Além de oferecer a capacitação para atuação no setor elétrico, o projeto incentivará mulheres a buscarem a sua melhor versão pessoal e profissional, por meio de atividades extracurriculares, tais como dinâmicas, oficinas, workshops e outras ações educativas, em temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, empregabilidade, empreendedorismo e empoderamento feminino.”

O curso, ministrado pelo Senai e Enel, terá duas turmas, uma de 20 alunas que serão formadas em Sobral, e outra de mais 20, em Itapipoca, totalizando carga horária de 336 horas.

Entre os módulos que serão abordados no curso estão: rede de distribuição elétrica aérea; Norma Reguladora 10 básica e complementar; Normal Reguladora 35 e Aperfeiçoamento em Segurança do Trabalho. As aulas, em formato presencial, serão realizadas com rede pedagógica própria para treinamentos.

Além do curso, as mulheres serão capacitadas pelo projeto Enel Compartilha Oportunidade, com oficinas de empregabilidade, e poderão ser contratadas pela companhia ou por empresas parceiras.

Requisitos para participação: 1) Identificar-se no gênero feminino; 2) Ter concluído o ensino médio; 3) Possuir idade a partir de 25 anos no momento de inscrição no processo seletivo; 4) Residir em Sobral, Itapipoca ou cidades próximas; 5) Ser consumidora dos serviços da Enel, comprovadamente por meio da apresentação, no ato da matrícula, da fatura de consumo de energia elétrica do local onde reside; 6) Ter interesse em trabalhar na área de formação após o término do programa.