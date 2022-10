Embraer converterá em cargueiros 10 aviões E190F/E e 195F

Informa a Embraer que assinou contrato com a Nordic Aviation Capital (NAC), líder global de leasing de aeronaves regionais. O contrato prevê até 10 posições de conversão de E-Jets para cargueiros dos modelos E190F/E195F, com entregas previstas para 2024.

Em maio deste ano, ambas as companhias haviam assinado um acordo agora confirmado. As aeronaves para conversão virão da frota já existente de E190 e E195 da NAC.

Em julho deste ano, a NAC assinou um memorando de entendimento com a Astral Aviation, com sede em Nairobi, Quênia, para a conversão das duas primeiras aeronaves cargueiras (P2F, passenger to freight, em inglês) do modelo E190F.

As conversões de E-Jets da Embraer para cargueiros oferecem a melhor economia e desempenho operacional no segmento. Os E-Jets cargueiros terão 50% a mais de capacidade em termos de volume, tendo três vezes mais alcance que grandes turboélices de carga e custos operacionais até 30% menores do que narrowbodies.

Com mais de 1.700 E-Jets entregues pela Embraer em todo o mundo, os clientes dos cargueiros se beneficiarão de uma rede global de serviços bem estabelecida e madura, além de contar com um amplo portfólio de produtos já disponíveis para apoiar suas operações desde o primeiro dia.

As conversões para cargueiro serão realizadas nas instalações da Embraer no Brasil e incluem: porta de carga dianteira principal; sistema de movimentação de carga; reforço de piso; barreira de carga rígida (RCB, na sigla em inglês) – barreira 9G com porta de acesso; sistema de detecção de fumaça de carga (compartimento de carga do convés principal classe E), alterações no sistema de gerenciamento de ar (resfriamento, circulação de ar, etc.); remoção de interior e provisões para transporte de materiais perigosos.

Combinando os compartimentos de carga inferior e superior, a carga útil estrutural máxima é de 13.150 kg para o E190F e de 14.300 kg para o E195F. Considerando a densidade de carga típica do comércio eletrônico, os pesos e volumes líquidos também são impressionantes: o E190F pode lidar com uma carga útil de 10.700 quilos (23.600 libras), enquanto o E195F tem capacidade para carga útil de 12.300 quilos (27.100 libras).