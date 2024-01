Elon Musk drogado? É o que diz o Wall Street Jounal

Ontem, domingo, o Wall Street Jounal, o mais influente jornal de economia do mundo, surpreendeu o mercado financeiro ao divulgar que o bilionário norte-americano Elon Musk, dono da Tela, da X, ex Twitter, e da Space X, que leva astronautas da Nasa para o espaço, consomem drogas.

A informação deve repercutir hoje nas bolsas de valores dos EUA e da Europa, esperando-se uma desvalorização das ações das empresas de Musk.

De acordo com o WSJ, Elon Musk faz uso de LSD, ketamina, cocaína e “cogumelos mágicos”, o que tem causado problemas no seu relacionamento com os diretores da empresa e, ainda, com sua participação em reuniões de trabalho. Até ontem à noite, a Nasa não havia se pronunciado a respeito da notícia do jornal norte-americano.

Executivos das empresas de Elon Musk tê comentado, sob anonimato, que o comportamento do seu patrão os deixa incomodados e preocupados.

Esta será uma semana de fraca agenda econômica aqui no Brasil. Hoje, às 8h30, será divulgado o Boletim Focus, aquela previsão sobre câmbio, juros, PIB e inflação que 100 economistas fazem para o Banco Central, que as consolida num documento divulgado sempre às segundas-feiras.

Amanhã, terça-feira, 9, o IBGE divulgará o IPCA de dezembro passado. O mercado prevê que a inflação de dezembro tenha sido de 0,50% em relação à do mês anterior de novembro, que foi de 0,28%.



Com isso, a inflação do ano de 2023, fechará na marca de 0,45% ou 0,50%, ou seja, menor do que o limite superior de 0,75% estabelecido pelo Banco Central para a inflação do ano passado.

Foi lançado na madrugada de hoje, segunda-feira, 8, de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA), o foguete Vulcan Centaur, levando o Módulo Lunar Peregrine, que pousará na lua no dia 23 de fevereiro.

O módulo lular foi construído pela Nasa, mas todo o resto foi projetado e desenvolvido pela empresa privada United Launch Alliance