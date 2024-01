Hospital Unimed Fortaleza recebe equipamento de R$ 3,5 milhões

O Hospital Unimed acaba de receber um novo equipamento de hemodinâmica avaliado em R$ 3,5 milhões, que garantirá mais conforto e segurança aos pacientes.

O novo aparelho Azurion 7 auxiliará nos procedimentos cardiovasculares, introduzindo inovações tecnológicas, como angiografia de alta resolução, procedimentos complexos e intervenções minimamente invasivas, como neurocirurgias, cirurgias vasculares e cardiologia intervencionista - entre os quais cateterismos cardíacos e angioplastias, com baixo contraste e baixa radiação.

Além disso, o equipamento traz em sua estrutura a tecnologia Clarity IQ, que proporciona imagens de alta qualidade e resolução, com doses baixas de raios-x, garantindo mais segurança a pacientes e profissionais. "Atualmente, essa é a máquina de hemodinâmica mais moderna do estado do Ceará. Assim como foi com a tomografia e a ressonância, esta é uma entrega que nos enche de orgulho e mostra como estamos à frente, levando o melhor em conforto e segurança aos nossos pacientes e médicos cooperados”, destaca o presidente da Unime d Fortaleza, Dr. Marcos Aragão.

O investimento é mais uma ação de modernização do Hospital Unimed, que já é considerado o maior hospital do Ceará em números de leitos e o maior do sistema Unimed no Brasil. Para receber o equipamento de ponta, a sala de hemodinâmica passou por reforma estrutural e a instalação de uma unidade de tratamento do ar.