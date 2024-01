Pecém e Arcelor Mittal batem recorde no embarque de placas de aço

No ano passado de 2023, o Porto do Pecém bateu o recorde de movimentação de placas de aço produzidas pela usina siderúrgica da ArcelorMittal Pecémn: foram embarcadas e transportadas por 81 navios 2.974.252 toneladas.

O recorde foi alcançado no dia 30 dedezembro, com a conclusão do carregamento do navio Spar Pyxis, com destino ao porto de Mobile (Estados Unidos) e do navio Iraklis, com destino ao porto de Paulsboro , também nos EUA. O melhor resultado anterior havia ocorrido em 2018, com um volume embarcado de 2.969.845 t em 79 navios.



André Magalhães, diretor comercial do Complexo do Pecém, ressaltou que o recorde das placas de aço foi resultado de investimentos em novos equipamentos e do trabalho intenso de toda equipe do Complexo e da ArcelorMittal Pecem.



“A utilização dos novos guindastes eletromagnéticos e do tipo MHC combinada à dedicação da nossa equipe, incluindo os prestadores de serviços e o cliente, permitiram que conseguíssemos superar o recorde de 2018. Para este ano, estamos preparando o porto para crescer mais e esperamos ultrapassar as 3 milhões de toneladas de placas de aço", comemora Magalhães.



O CEO da ArcelorMittal Pecém, Erick Torres, reforçou a importância da parceria entre a produtora de aço, a cadeia de suprimentos da indústria e o Porto do Pecém, para essa conquista.



"Estamos felizes em contribuir com o Estado do Ceará, por meio do empenho dos nossos empregados e empregadas. Até chegar ao terminal portuário para embarque, milhares de pessoas colocam seus conhecimentos em prática, partindo do trabalho no Pátio de Matérias-Primas à consolidação da placa de aço na Aciaria, chegando à Logística para o Porto, que leva o aço do Ceará ao Brasil e ao mundo. Parabéns pelo resultado e sigamos juntos gerando valor para todos", destaca Erick.



A ArcelorMittal está instalada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará). As placas de aço são um dos principais produtos movimentados pelo Porto do Pecém, que opera também outros tipos de carga como contêineres, pás eólicas e coque.