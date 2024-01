Evangelho de hoje, 2ª feira, ia 08/01/2024 (Mac 1, 7-11)

Naquele tempo: João Batista pregava, dizendo: 'Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo.' Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia, e foi batizado por João no rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: 'Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer.'

Reflexão – Em Jesus, somos filhos e filhas amados.

No nosso Batismo nós recebemos a filiação divina, logo, somos irmãos de Jesus Cristo, adotados por causa da Sua Morte e Ressurreição. E o Pai também deu testemunho do Seu Amor por nós, dizendo: “Tu és o meu filho, a minha filha amada”! Fomos batizados em Jesus e recebemos todas as graças e bênçãos que o Pai derramou sobre Ele e o Espírito Santo veio plenificar o nosso ser e a voz do Pai do céu confirmou também, que, em Jesus, somos filhos e filhas amados. Fará toda diferença na nossa vida, a certeza de que a nossa adoção como filhos e filhas do Pai que está nos céus, foi assinada com o sangue do Seu próprio Filho. Porém, para que percebamos a manifestação do Espírito Santo em nós, precisamos nos arrepender e reconhecer os nossos pecados. Jesus veio nos ensinar a ser obedientes como Ele, para escutar a voz do Pai. O Pai está a todo tempo falando conosco, nos dando lições e nos orientando por meio do Espírito Santo. – Você já meditou sobre a graça que recebeu no seu Batismo? - Você também seria capaz de, somente por obediência, se submeter a alguma coisa que não lhe fosse necessário fazer? - O que você achou deste gesto de Jesus? - Pare um pouquinho para escutar a voz que vem do céu apresentando você ao mundo como filho amado do Pai.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO