Elmano lança hoje pedra fundamental da UE a gás da Portocem

Hoje, sexta-feira, 5, o governador Elmano de Freitas lançará a pedra fundamental da Usina Termelétrica da Portocém, uma empresa controlada por capitais norte-americanos.

Essa UTE, cujas obras civis começarão nos próximos dias, logo após a emissão do licenciamento ambiental, estarão prontas em 2025, quando ela começará a operar.

A usina da Portocem será movida a gás natural a ser fornecio pela Shell.

A Portocém gerará 1,6 GW de energia, para o que consumirá investimento de R$ 4,5 bilhões.

A UTE da Portocem será construída na geografia da Zona de Processamento para Exportação do Ceará (ZPE-Ceará), a única do país em operação e com indústria instalada dentro dela.