Evangelho de hoje, 6ª feira, dia 05/05/23 (Jo 14, 1-6

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 'Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver vos preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho.' Tomé disse a Jesus: 'Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?' Jesus respondeu: 'Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.'

Reflexão – A fé em Jesus é o Caminho que nos leva ao Pai!

Jesus encorajava os Seus discípulos em vista das dificuldades que teriam de enfrentar quando Ele fosse embora para perto do Pai e, recomendava-lhes que não tivessem medo e confiassem na vontade de Deus. Sabendo que pouco tempo lhe restaria no meio dos Seus discípulos, humildemente Ele pedia-lhes compreensão para os fatos que iriam se suceder dizendo: “Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também.” Assim sendo, Jesus procurava imprimir confiança e esperança no coração dos Seus discípulos revelando os mistérios da casa do Pai e suas moradas, lugar que Ele iria preparar para eles na Casa de Deus. Os discípulos tinham dúvidas e não entendiam muito bem o que Jesus os queria mostrar, mesmo depois de garantir que eles já conheciam o caminho. Assim também acontece conosco! Embora que conheçamos toda a história por meio da Palavra, que desvenda para nós os mistérios de Deus e nos esclarece os Seus planos, e tenhamos tido uma experiência com Jesus ressuscitado, às vezes, também ficamos confusos e nos perguntamos: como podemos conhecer o Caminho para Deus? Para onde estamos indo? O que virá depois? Desconhecemos as lições de Jesus e ficamos procurando o Caminho nos caminhos do mundo. Assim como falou aos discípulos, Jesus hoje nos fala também: “Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida”! Jesus já veio até nós e opera milagres na nossa vida. Ele realiza as obras do Pai e nos revela a Sua Face quando estamos orando e adorando na Sua presença e meditamos com a Sua Palavra. A fé em Jesus é o Caminho que nos leva ao Pai e nos levará à Sua casa. Somente dessa maneira é que nós chegaremos à morada que nos foi preparada. Ninguém chegará ao Pai por si mesmo, Jesus é a Estrada pela qual nós caminhamos até a morada de Deus. - Qual é o caminho que você tem buscado para a sua vida? – Você já descobriu o caminho mais seguro? – Neste caminho você tem enfrentado dificuldades? – Você tem vontade de voltar ou persegue com firmeza o Caminho de volta para a casa do Pai?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO