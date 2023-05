Lula antecipa 13º dos aposentados. Bradesco tem lucro menor

Bolsa de Valores B3 fechou ontem em discreta alta de 0,37%, aos 102.174 pontos. O dólar manteve a cotação do dia anterior, fechando o dia valendo R$ 4,99.

O dia de ontem foi marcado pela divulgação do balanço de várias grandes empresas relativo ao primeiro trimestre deste ano.

O da Embraer mostrou prejuízo líquido ajustado de R$ 466,9 milhões no primeiro trimestre de 2023. No mesmo período do ano passado, a Embraer registrou prejuízo de R$ 412,3 milhões.

Por sua vez, o balanço da CSN também trouxe prejuízo líquido de R$ 823 milhões no primeiro trimestre de 2023, revertendo o lucro líquido de R$ 1,364 bilhão no mesmo primeiro trimestre de 2022.

O balanço do primeiro trimestre de 2023 da EDP Brasil, que é dona da Usina Termelétrica Pecém 1, localizada no Complexo do Pecém, aqui no Ceará, registrou lucro líquido de R$ 486,8, ou seja, 6,9% inferior ao apurado no mesmo período do ano passado.

O balanço do Bradesco referente ao primeiro trimestre deste ano apresentou lucro de R$ 4,3 bilhões, um recuo de 37,3% em relação ao mesmo trimestre de 2022. O mercado estava prevendo que o lucro do Bradesco, de janeiro a março deste ano, seria de R$ 3,5 bilhões.

E a gigante da tecnologia Apple, dona do iPhone e do iPad, registrou lucro de US$ 24,16 bilhões no primeiro trimestre deste ano, um recuo de 3,4% em comparação com o lucro do mesmo período do ano passado. As receitas da Apple alcançaram US$ 94,84 bilhões, uma redução de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Ontem, o presidente Lula surpreendeu, ao anunciar que autorizou o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º mês para os aposentados do INSS. A notícia é boa para os cerca de 30 milhões de aposentados, mas é, sem dúvida, uma decisão populista.

Anualmente, o governo costuma pagar no mês de junho a metade do 13º aos aposentados, pagando a outra metade em dezembro. Neste ano, Lula dividirá essa primeira parcela em duas prestações: a primeira será paga neste mês de maio, a segunda, em junho.

A ideia do presidente Lula é injetar dinheiro na economia, e não será pouco dinheiro, mas uma montanha do tamanho de R$ 62,6 bilhões. Desse total, R$ 17,7 bilhões ficarão no estado de São Paulo, que é governado por Tarcísio Freitas, cuja popularidade é alta.

É preciso ser dito que a mesma medida foi adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante três anos do seu governo, incluindo os dois da pandemia, com o mesmo argumento de que a providência injetaria dinheiro na economia.

Por falar no presidente Lula: ele está viajando para Londres, onde verá, como convidado, a cerimônia de coroação do novo rei do Rei da Inglaterra, Carlos III. De sua agenda na capital britânica, consta uma reunião com o primeiro ministro inglês, Rishi Sunak.

E o Arcaboiço Fiscal? Há duas semanas, a proposta da nova matriz fiscal do governo,foi entregue aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. De láparacá, nada aconteceu, a não ser uma divergência entre as duas casas do Parlamento, que parecem já superadas.

O relator da proposta na Câmara é o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que ainda não deu pistas de como será o seu relatório, mas ele garantiu que na próxima quarta-feira o apresentará.

O presidente da casa, Artur Lira,prometeu que o novo arcabouço fiscal estará aprovado até o fim da próxima semana, mas, pelo andar da carruagem, dificilmente isso acontecerá.

Hoje, sexta-feira, o governador Elmano de Freitas lançará a pedra fundamental da Usina Termelétrica da Portocém, uma empresa controlada por capitais norte-americanos. Essa usina, cujas obras civis começarão nos próximos dias, logo após a emissão do licenciamento ambiental, e estarão prontas em 2025, quando ela começará a operar, será movida a gás natural a ser fornecio pela Shell.

A Portocém gerará 1,6 GW de energia, para o que consumirá investimento de R$ 4,5 bilhões.