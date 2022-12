Elmano impressiona empresários do agro: "Ele conhece o setor!"

Lideranças do empresariado da agropecuária do Ceará que se reuniram durante três horas nesta quinta-feira, 1/12, com o governador eleito Elmano Freitas declararam-se “positivamente impressionados” com ele, cujo amplo conhecimento técnico do setor os surpreendeu.

“Ele nos transmitiu a todos a impressão de que repetirá o mesmo padrão gerencial dos seus antecessores, o que nos leva a imaginar que serão mantidos e aprofundados os grandes projetos infra estruturantes que estão em marcha”, disse à coluna Jorge Parente, sócio e membro do Conselho de Administração da Alvoar, empresa que nasceu da fusão da cearense Betânia Lácteos com a mineira Embaré.

“Foi uma longa, cordial e produtiva conversa de representantes do agro com o governador Elmano, que, para nossa agradável surpresa, mostrou domínio do cenário e das estatísticas da agropecuária cearense”, como disse o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira.

Nenhum dos seis empresários que se reuniram com o governador eleito ousou revelar qualquer detalhe da conversa.

“Só ele poderá falar sobre o que conversamos, mas posso dizer que toda a conversa se desenvolveu em clima da mais absoluta camaradagem, respeito e confiança”, contou Gilson Gondim, que é o presidente da Câmara Setorial da Floricultura.

O clima amistoso a que se referiu Gondim pode ser observado ao final do encontro: Elmano Freitas deu aos empresários o número do seu telefone pessoal.

“Quando houver algum problema, liguem-me”, disse o governador eleito.

A reunião realizou-se no escritório do industrial e agropecuarista Beto Studart. Compareceram – além deo amfitrião, Amílcar Silveira, Jorge Parente e Gilson Gondim – o produtor de leite e presidente do Sindicato da Indústria de Lacticínios do Ceará, José Antunes Mota; e o fruticultor e empresário de logística Edson Brok, que produz e exporta bananas na Chapada do Apodi.

O governador foi convidado pelo presidente da Faec a visitar a sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará antes de sua posse.

Ele aceitou e ficou de marcar a data da visita.