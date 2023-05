Eletra Energy inaugura nova fábrica de Hidrômetros em Itaitinga

A empresa Eletra Energy Solutions, controlada pela hondilng chinesa Hexing e especializada em medição de energia elétrica e água, inaugurará na próxima quarta-f eira, dia 7, sua segunda fábrica de hidrômetros no Ceará, que se localiza em Itaitinga, na Região metropolitana de Fortaleza, onde, em 2016, foi implantada a primeira.

A unidade industrial a ser inaugurada dará emprego direto e formal a 100 pessoas e produzirá hidrômetros eletrônicos ultrassônicos, para o que investiu R$ 17 milhões.

Nos próximos cinco anos, a Eletra pretende ampliar a sua nova fábrica, a cuja inauguração estarão presentes os dirigentes das principais companhias de saneamento do país e, também, do Inmetro e da Agência Nacional de Águas. Egídio Serpa para o RNVM.

"A Eletra celebra com todo o povo cearense este novo marco em sua história de desenvolvimento e cooperação de soluções e produtos para o bem-estar da sociedade", diz Rui Cheng - CEO da empresa.

A expansão dos negócios da Eletra Energy no Ceará é – como ressalta o comunicado encaminhado pela empresa a esta coluna – uma prova da “solidez do mercado, do alto nível de confiança econômica, da segurança jurídica e das políticas públicas de incentivos fiscais” concedidos pelo governo cearense.

Em 2016, a Eletra inaugurou sua primeira fábrica no vizinho município de Itaitinga, na qual foram investidos, aproximadamente, R$ 52 milhões.

Essa unidade fabril, que tem 36 mil metros quadrados de área, começou empregando 650 colaboradores e, hoje, esse número passa de 1200.

A Eletra Energy Solutions é a maior fabricante de medidores e produtora de soluções para o mercado de brasileiro de energia.