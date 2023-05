Guias de Turismo são homenageados no Centro Fashion

Com um almoço a que compareceram mais de 50 guias turísticos locais, o Centro Fashion Fortaleza, um empreendimento do Grupo Marquise, celebrou ontem, 30, o Dia do Guia de Turismo.

Durante o evento, André Vajas, superintendente do Centro Fashion, reiterou a importância do Guia de Turismo para o empreendimento.

“Atualmente, uma grande parcela dos nossos visitantes são turistas de todo o Brasil. Temos que celebrar esta data para ouvirmos o que os guias têm a dizer para melhorarmos e crescermos. Todos ganhamos”, disse ele sob aplausos.

Outro ponto de destaque mencionado no encontro foi o processo de retrofit do Centro Fashion.

O empreendimento apresenta novo visual na sua fachada; fez ampliação da área de banheiros; instalou mais elevadores; implantou esteiras rolantes; distribuiu praças de alimentação em vários setores; aumentou o número de vagas no estacionamento de veículos; e criou a área de eventos.

A previsão de conclusão das demais melhorias em curso é para o segundo semestre deste ano.

O Centro Fashion, localizado no bairro do Jacarecanmga, é um gigantesco centro de compras no qual são comercializados, principalmente, confecções masculinas e femininas fanricadas aqui mesmo no Ceará.

Ele tem mais de 8 mil lojas e boxes.