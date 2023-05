Bolsa cai de novo, Petróleo em queda e Lira quer demissão de Renan Filho

Mais um dia ruim para o mercado financeiro: ontem, terça-feira, 30, a Bolsa de Valores B3 fechou outra vez em queda, encerrando seu pregão nos 108.967 pontos, com forte recuo de 1,24%. O dólar, por sua vez, subiu 0,58%, fechando cotado a R$ 5,04.

A principal causa desse novo baque da Bolsa brasileira foi a queda dos preços das principais commmodities exportadas pelo Brasil.

Por exemplo: o petróleo do tipo Brent, negociado na Bolsa de Londres e importado pela Petrobras, caiu 4,20%, sendo vendido a US$ 72,83.

No dia anterior, vale lembrar, ele foi negociado a US$ 77. As ações ordinárias da Petrobras, com direito a voto, caíram 0,94%. As preferenciais recuaram 1,12%.

Também caiu o preço do minério de ferro na China, que recuou 0,28%, desvalorizando as ações ordinárias da Vale em 2,35%.

A queda forte do petróleo foi causada pela manutenção da produção da Rússia, que está inundando alguns mercados da Ásia e do Ocidente. A Arábia Saudita, que comanda a Opep, não está gostando disso, o que já abriu uma divergência política com o governo russo.

Pesou ainda na queda do preço do petróleo a possibilidade de o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentar em mais 0,25% a taxa de juros da economia norte-americana, em nova tentativa de conter a inflação pela redução da atividade econômica, que segue aquecida lá. Com juros mais altos, o consumo de combustíveis lá poderá cair.

Hoje, a Câmara dos Representantes dos EUA deve apreciar e votar o acordo sobre a dívida do país.

A expectativa é de que esse acordo seja aprovado e siga para a apreciação do Senado.

Senão for aprovado, os Estados Unidos poderão entrar na situação de “default”, ou seja, dará um calote nos seus credores, o que acontecerá pela primeira vez em toda a sua história.

Entre esses credores da dívida dos EUA estão o Brasil, a China e oJapão.

Agora, uma boa notícia: a Receita Federal do Brasil liberou ontem a primeira parcela de restituição do Imposto de Renda. Foram depositados na conta de 4,1 milhões de contribuintes exatos R$ 7,5 bilhões. Esse dinheiro refere-se à parcela do Imposto de Renda cobrada a mais dos contribuintes.

E por falar em Imposto de Renda, termina hoje o prazo para a apresentação da declaração de renda relativa ao ano-base de 2022.

E termina também o prazo para o pagamento da primeira das oito parcelas de quem tem imposto a recolher. Qualquer atraso no envio da declaração ou no pagamento da primeira parcela resultará em multa e correção monetária.

O mercado financeiro deve repercutir nesta quarta-feira a informação que o jornal O Estado de S. Paulo está divulgando hoje, segundo a qual o presidente da Câmara dos Deputados, ArturLira, está exigindo do presidente Lula a demissão de Renan Filho, ministro dos Transportes, cujo pai é o senador Renan Calheiros, inimigo, e não adversário, de Lira.

Ontem, a Câmara dos Deputados impôs nova derrota ao governo, ao aproivar o projeto do Marco Temporal, que limita a demarcação de terras indígenas. Foi a quinta derrota de Lula na Câmara em cinco meses de governo.

De acordo com o Estadão, Artur Lira está revoltado com os ataque que lhe faz, quase diariamente, Renan Calheiros. Os dois alagoanos e têm base política nas Alagoas.