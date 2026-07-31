Economia: presente e futuro juntos no DN Business

Vem aí, em alta velocidade, o ano desafiador de 2027, que herdará de 2026 o caos. Alguns economistas, entre eles o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, admitem que o difícil quadro fiscal – agravado pelos juros altos e crédito caríssimo e quase inalcançável – poderá levar o país a uma recessão. Sim, uma recessão. Para encarar esses desafios que se aproximam, o empresário precisará de estar mais bem informado sobre o cenário de hoje e o de amanhã.

Diante desse horizonte cinzento e turbulento, o Sistema Verdes Mares promoverá, no dia 10 de agosto, durante todo o dia, no auditório do Edifício BS Design, o DN Business, um evento que reunirá alguns dos melhores economistas do país que mostrarão ao empresariado cearense o melhor caminho de como planejar seu negócio, estrategicamente, para 2027.

O DN Business terá a presença de Eduardo Gianetti, economista, escritor e filósofo, conhecido por seus estudos que reúnem economia, psicologia e filosofia; Ana Paula Vescosi, economista, ex-secretária do Tesouro Nacional e ex-secretária executiva do Ministério da Fazenda; e Caio Megale, economista-chefe da XP, ex-secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comercio do ministério da Economia, do qual foi, também, diretor de Programas.

Esse trio lida diariamente com as idas e vindas da economia nacional, algo que exige profundo conhecimento, atenção permanente aos fatos e à sua análise e, ainda, capacidade de desenhar perspectivas, o que é uma tarefa mais difícil porque há no país, hoje, a insegurança jurídica e, também, a insegurança contábil: a Reforma Tributária que, igualmente, se aproxima é outro gigantesco desafio que empresas e empresários e pessoas físicas já estão a enfrentar antes mesmo que este ano termine.

Do ponto de vista de agora, faltando dois meses para a eleição presidencial de outubro, a impressão que se colhe é de que o contribuinte brasileiro será alvo de um ataque da Receita Federal a partir do dia primeiro de janeiro de 2027, quando a Reforma Tributária entrará em vigor com toda a sua carga pesada. Até este momento, desconhecem-se as alíquotas do IBS e da CBS. E muito menos a do IS, o Imposto Seletivo, também chamado de Imposto do Pecado, que incidirá sobre produtos prejudiciais à saúde (coitado do cigarro) e ao meio ambiente (será o fim das queimadas?).

O DN Business abriu as inscrições para os que dele querem participar, e entre suas novidades esta coluna ressalta a que prevê um almoço presencial dos seus participantes com os três palestrantes do evento. Será algo absolutamente inédito em Fortaleza, mas muito bem adequado aos novos tempos de um mundo digital e tecnológico e, do ponto de vista econômico, muito complicado.

Gentil Linhares, empresário cearense que produz soja no Maranhão, peixe e camarão no Ceará e no Piauí, confirmou sua presença no DN Business, argumentando que, neste momento de dificuldades e de expectativas na política e na economia, é importante investir na boa e correta informação para obter o melhor conhecimento que oriente suas decisões.

Cristiano Maia, dono do Grupo Samaria – cujas empresas atuam no Ceará, no Rio Grande do Note e em Pernambuco na indústria de rações para animais, na criação de camarão (a Samaria Camarões é a maior do país), na agropecuária de leite e de corte e na construção pesada (é a Construtora Samaria que está duplicando o IV Anel Viário, com previsão de conclusão em dezembro) – também confirmou presença ao DN Business. Ele disse que, para entender o que se passa hoje e prospectar o que se passará amanhã, “é necessário escutar, também, quem entende da teoria econômica”.

Tom Prado, CEO da Itaueira Agropecuária, aplaudiu o Sistema Verdes Mares pela realização do DN Business, “um evento que equipará o empresariado cearense com novas informações e análises para o enfrentamento do difícil cenário econômico e financeiro que se avizinha”.

Por sua vez, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, elogiou, também, o Sistema Verdes Mares pela promoção do DN Business e anunciou que “toda a diretoria executiva e os presidentes dos sindicatos filiados da Fiec estarão presentes ao evento", que se realizará na antevéspera da eleição presidencial e inserido em um cenário de grandes perspectivas para os diferentes segmentos da economia nacional.

Ricardo Cavalcante também aplaudiu a escolha dos economistas convidados, citando-os entre os que melhor analisam os fatos econômicos e suas consequências na vida real do empresariado brasileiro.

Por sua vez, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, também assegurou sua presença e a de todos os seus colegas da diretoria executiva da entidade, bem como de presidentes de sindicatos rurais filiados.