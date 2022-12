Economia do Mar tem momento de homenagem e saudade

No parque Adahil Barreto, que integra a gigantesca área verde do Cocó, no bairro Dionísio Torres, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) inaugurou quarta-feira, 7, o Parque Estadual Marinho Pedra da Risca do Meio e o Espaço de Educação Oceânica.

Os dois equipamentos compõem o projeto da Economia do Mar, criado e bancado pelo governo do estado que pretende levar a economia do Ceará a um novo estágio de desenvolvimento, aproveitando, de modo sustentável, os recursos marinhos com os quais a natureza o presenteou.

Nesse evento, a Sema homenageou dois personagens. O primeiro é Sebastião da Silva Ramos, pescador artesanal do Mucuripe e, desde menino, profundo conhecedor da Risca do Meio e defensor da tradicionalidade de sua categoria na conservação da biodiversidade marinha cearense.

O segundo é Felipe Martins de Melo, cearense de Fortaleza, onde nasceu em 11 de junho de 1995. Autor da frase “deixe a revolta sem volta, pense em volta do seu coração”, ele era um jovem aventureiro, romântico e companheiro, que espalhava alegria por onde passava. Na intensidade de sua vida, morreu aos 17 anos, no dia 8 de agosto de 2012, levado pela beleza do mar da NovaZelândia, onde estava com um grupo de jovens como ele, fazendo o de que mais gostava: observando o vai e vem das ondas marinhas.

Era filho do economista Célio Fernando Melo, secretário de Inovação e modernização da Casa Civil do governo do estado.

"É uma homenagem amiga, passados dez anos de um evento de muita saudade ao oferecer um dos nomes do equipamento ao Felipe Martins de Melo. Um registro dos tantos avanços, nesse horizonte quase infinito do nosso Ceará Azul dos Verdes Mares e importante ressignificado de muitas ações ao longo de uma década. Agradeço a todos os amigos e amigas que estiveram juntos nessa jornada. Um mergulho de águas tão profundas e que surfaram nessas ondas gigantes, de conhecimento e de muito amor!", disse à coluna Célio Fernando.