Evangelho de hoje, domingo, 11/12 (Mt 11, 2-11)

Naquele tempo: João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos, para lhe perguntarem: 'És tu, aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro?' Jesus respondeu-lhes: 'Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim!' Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões, sobre João: 'O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: 'Eis que envio o meu mensageiro à tua frente; ele vai preparar o teu caminho diante de ti'. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no Reino dos Céus é maior do que ele.

Reflexão – A obra de Deus é espiritual!

“És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? ” Com o intuito de fortalecer em seus discípulos a confiança do Plano de Deus para a humanidade, João Batista, mesmo confinado na prisão, encontrou um meio de comunicar-se com Jesus e confirmar para todos que Ele era aquele que havia de vir e para quem ele havia aberto o caminho. A indagação que João Batista fez a Jesus é para nós hoje, muito pertinente, pois vez ou outra, nós nos esquecemos de que Jesus já veio, cumpriu com a Sua Missão de Salvador, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e nos enviou o Seu Espírito Santo o qual permanece conosco e realiza em nós também todas os prodígios que fez naquele tempo. Perdemos a noção da realidade espiritual em que vivemos e ficamos esperando por sinais que venham de fora e nos apegamos às pessoas como se elas fossem o próprio Jesus. Precisamos enxergar os milagres que Jesus realiza hoje no meio de nós, dentro de nós, para que possamos contar a todos o que vimos e ouvimos! A obra de Deus é espiritual e se manifesta em nós de dentro para fora e, se abrimos o nosso coração, milagres também acontecerão. O reino dos céus está dentro de nós, por isso, somos ainda mais bem-aventurados do que João Batista que pregava um batismo somente de conversão. Nós fomos batizados com o Espírito Santo, recuperamos a graça santificante e temos diante do Pai um intercessor que justifica os nossos pecados e nos cobre com a Sua Misericórdia. Somos hoje também os João Batista que nos comunicamos com Jesus e comunicamos ao mundo que Ele está vivo e atuante na nossa vida. – Você ainda espera encontrar Jesus, esperando dos homens? – Você tem consciência de que o reino dos céus está no seu coração? – Você tem bem aproveitado o tempo em que vive? – Quais os milagres que Jesus tem operado na sua vida? – Você tem comunicado isso ao mundo?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO