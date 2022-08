Economia do Ceará importa mais do que exporta

No último mês de julho, o Ceará importou mais do que exportou: foram US$ 279 milhões em importações e US$ 251 milhões em exportações – um déficit de US$ 28 milhões, segundo informa o Centro Internacional de Negócios (CIN), da Federação das Indústrias do Estado (Fiec).

Em sete meses deste ano – de janeiro a julho – de acordo com a mesma fonte, o Ceará já importou o equivalente a US$ 3,2 bilhões, o que representa 84% de tudo o que foi importado no ano passado de 2021.

Quanto às exportações neste 2022, elas alcançaram apenas US$ 1,57 bilhão, mas um incremento de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O município de Fortaleza continua liderando as importações cearenses: de tudo o que foi comprado pelo Ceará no exterior, 37,3% o foram por empresas sediadas na capital, o que representa US$ 1,19 bilhão.

Ainda segundo o CIN, a participação da pauta exportadora cearense na balança comercial da região Nordeste foi de 9,65%.

No âmbito nacional elas se mantém em 0,8%.

Já as importações cearenses representam, nos âmbitos regional e nacional, 15,65% e 2%, respectivamente, quando analisado o acumulado de 2022.



O Ceará é o 16º estado exportador brasileiro e o 14º no que se refere às importações.