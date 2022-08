Evangelho de hoje, 2ª feira, 15/08 (Mt 19, 16-22)

Alguém aproximou-se de Jesus e disse: 'Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna?' Jesus respondeu:"'Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o Bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos." O homem perguntou: 'Quais mandamentos?' Jesus respondeu:"'Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo." O jovem disse a Jesus: 'Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta?' Jesus respondeu: 'Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me.' Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico.



Reflexão - Crer em Jesus e seguir a Sua Lei é o passaporte que nos levará a uma vida plena na casa do Pai

O Senhor nos deixou a Sua Lei para que, cumprindo-a, possamos viver, desde já, o reino dos céus. Os mandamentos de Deus, portanto, nos são dados para que tenhamos aqui uma vida feliz, entregues à providência divina. Por isso, Jesus é afirmativo quando nos avisa que não chegaremos ao céu pelo que fizermos de bom, porque só Deus é Bom, mas nos orienta: “Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos”. Portanto, os mandamentos são o caminho que nos levam a possuir a eternidade. A vida eterna começa aqui, por isso, atingir a perfeição do céu implica em desapegarmo-nos de tudo o quanto nos prende aqui na terra, projetos pessoais, vontade própria, ideias humanas, bens materiais e colocá-los à disposição de Deus em favor de alguém. Todas as nossas ações devem ter um motivo, uma razão de ser e um objetivo dentro do que Deus nos propõe. O jovem da parábola, cheio de tristeza, afastou-se de Jesus, porque era muito rico. Ele não percebeu que o apego à sua riqueza estava tirando dele o direito de perseguir a perfeição seguindo a Jesus. Que Jesus é o único que pode nos salvar, e com Ele, não precisaremos das riquezas aqui da terra, pois o nosso tesouro está guardado no céu, para onde caminhamos. Com efeito, crer em Jesus e seguir a Sua Lei é o passaporte que nos levará a uma vida plena na casa do Pai. – Você é uma pessoa apegada ao que possui? – Você também fica triste com esta palavra de Jesus? – O que mais prende você aqui na terra? – Para você o que significa a vida eterna?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO