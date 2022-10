Correios leiloarão imóveis localizados no Ceará

Alô, corretores! Os Correios realizarão leilão neste mês de outubro para a venda de imóveis da empresa no Ceará, um dos quais em Fortaleza, localizado no bairro Aldeota, na esquina das ruas Leonardo Mota e Maria Tomásia. Ele tem área construída de 2.094,25 m². Propostas podem ser enviadas até 26 de outubro, conforme horários previstos no edital.

Outro imóvel a ser leiloado está no município de Morada Nova (rua Luiz Saturnino de Matos S/Nº - Centro). Localizado em região de uso predominantemente comercial, conta com infraestrutura de abastecimento de água, energia elétrica, telefonia e iluminação pública. O terreno tem área de 450 m². As propostas para esse leilão serão acolhidas até 27 de outubro, conforme o edital.



O terceiro imóvel de propriedade dos Correios a ser leiloado localiza-se na cidade de Catarina. É um prédio comercial com área de 38 m² (na rua José Pedrosa de Miranda, n° 39, Centro).

Está localizado em região de uso predominantemente residencial unifamiliar e conta com infraestrutura de abastecimento de água, energia elétrica, telefonia e iluminação pública. O acolhimento das propostas segue até 10 de novembro, segundo o edital.

Por sua vez, o quarto imóvel dos Correios à venda no estado do Ceará está na sede municipal de Santana do Cariri, com área de 50,05 m². Fica no distrito de Araporanga (rua do Comércio, s/n) em região predominantemente comercial e conta com infraestrutura de abastecimento de água, energia elétrica, telefonia e iluminação pública. As propostas para esse leilão serão acolhidas até 17 de novembro.

As vendas desses imóveis dos Correios ocorrerão em formato eletrônico. Para participar, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas devem enviar propostas para participar do certame online, no site www.licitacoes-e.com.br.

Até agora, já foram vendidos 66 imóveis dos Correios em vários estados do país, gerando para os Correios uma receita de mais de R$ 45 milhões.