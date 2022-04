Corpvs Segurança compra carteira da Locktec no Ceará

Uma das maiores empresas nordestinas do setor, a cearense Corpvs Segurança, cujo sócio majoritário e CEO é o empresário Gaudêncio Lucena, acaba de incorporar a carteira de monitoramento eletrônico de alarme e CFTV privados da Locktec Segurança, no estado do Ceará.

É a 25° empresa adquirida pela Corpvs nos últimos anos.

“Adotamos o modelo de aquisições após estudos de mercado para assegurar crescimento com segurança jurídica. Nossos fundamentos são sólidos e temos aumentado o investimento ano a ano”, disse Lucena à coluna.

Há 47 anos no mercado, a Corpvs opera em diversas áreas da segurança privada, a exemplo de transporte de valores, segurança patrimonial, segurança eletrônica, rastreamento de veículos, segurança pessoal, escolta armada, transporte VIP em carros blindados, monitoramento de idosos e transporte aéreo de numerários e pessoal.

Do grupo fazem parte as empresas Corpvs Segurança e Transporte de Valores; Corpvs Segurança Eletrônica; Nordeste Segurança de Valores; GMC Empreendimentos, Comércio e Serviço; Taco Transporte Aéreo Confiança; Vantech Vanguarda Tecnologia; Rádio Costa do Sol, TV Canal 4 e KVA Energia.