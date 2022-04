Em Umirim, Ceará tem pecuária de alto padrão genético

Parece incrível, mas é verdadeiro. Na zona rural de Umirim, não muito distante da sede municipal, na região Norte do Ceará, localiza-se a fazenda Thanks, de propriedade do professor e empresário Oscar Rodrigues Júnior, que promoveu, domingo passado, um leilão virtual cuja maioria dos participantes foram pecuaristas do Sudeste, que arremataram bezerras por, em média, R$ 7.500,00 e novilhas prenhes por R$ 12.700,00.

Quem as comprou foram criadores do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Por que esse leilão alcançou tanto sucesso?

Resposta: pela alta qualidade genética do rebanho da fazenda Thanks, todo ele da raça Girolando, produto do cruzamento do gado Gir com o Holandês. O Girolando responde por 80% de todo o leite bovino produzido no Brasil.



Oscar Rodrigues, com a consultoria do médico veterinário Kolowyskys Dantas, está investindo ainda mais em tecnologia genética, ampliando a sua propriedade, para o que conta com a parceria da famosa fazenda Mutum, localizada no município goiano de Alexândria, cujos reprodutores e matrizes detêm todos os títulos de campeão nacional.

Como resultado desse investimento, a fazenda cearense tornou-se conhecida pelo universo brasileiro dos criadores da raça Girolando.

“Estamos, agora, invertendo as coisas: em vez de trazermos gado leiteiro do Centro-Oeste e do Sudeste, somos nós que estamos vendendo gado do Nordeste para aquelas regiões, por meio de leilões”, como disse Kolowyskys com todo o entusiasmo típico do cearense.

Em Umari, a fazenda Thanks – que pertenceu à Cialne, uma das grandes empresas da avicultura do Ceará – utiliza somente a tecnologia FIV, da fertilização in vitro, cuja etapa final é a da transferência de embriões, o que ocorre depois da fecundação dos gametas em um laboratório especializado, localizado na cidade de Sobral e dirigido pelo Dr. Michel Medeiros, um dos mais respeitados veterinários cearenses.

Esse processo dura sete dias, após o que os embriões são enviados, com todos os cuidados técnicos, para a fazenda em Umirim, onde são hospedados nas chamadas barrigas de aluguel das vacas de leite ou das novilhas nulíparas (que nunca pariram).

Na fazenda Thanks, detalha o veterinário Kolowysky, “todas as matrizes recebem embriões, com o que você consegue multiplicar e perpetuar uma genética de alta qualidade”.



A fazenda Thanks é um conjunto de três propriedades, dentro das quais há 52 açues, todos cheios pela água das últimas chuvas.

Mas o professor Oscar Rodrigues Júnior é dono de outras fazendas em Groiras, Tianguá e Sobral, nas quais cria gado de corte da raça Nelore, cujas matrizes também receberão embriões “para que possamos ampliar a criação de Girolando meio sangue”, antecipa o Dr. Kolowysky.

FESTA NO SESI E NO SENAI-CEARÁ

Ontem, na sede da Federação das Indústrias do Ceará, o Sesi-Senai homenageou o secretário da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), Mauro Albuquerque, e os policiais penitenciários do Estado, representados por diretores das unidades prisionais.

A homenagem ressaltou a importância das iniciativas de ressocialização de internos do sistema prisional cearense por meio da parceria com o Sistema Fic, com programas de qualificação profissional executados pelo Senai-Ceará, e de educação, executados pelo Sesi-Ceará.

No início da solenidade, foi exibido um vídeo no qual os internos da Penitenciária de Pacatuba cantam o Hino Nacional Brasileiro.

Em seu discurso de abertura, Paulo André Holanda, diretor do Sesi e do Senai, ressaltou a atitude de Mauro Albuquerque à frente da SAP e o trabalho dos policiais penais do Ceará.

“O secretário Mauro é um estadista. Um estadista tem que ter conhecimento, retidão, transparência, coragem e, além disso, pensar fora da caixa e fazer mais do que suas atribuições, e ele o está fazendo. Ele pensa e age. E os policiais penais estão fazendo a grande diferença no dia a dia desses internos, que sairão do sistema prisional profissionalmente qualificados”, disse Paulo André Holanda.

Emocionado, Mauro Albuquerque, agradeceu à sua equipe de trabalho e reforçou o conceito que embasa o trabalho pela ressocialização dos detentos.

“Este é o planejamento: educar, capacitar e trabalhar. Essas pessoas vão ser colocadas na rua com mais condições de não retornar. A nossa população carcerária está diminuindo, com mais ações, apresentação do preso à Justiça, revisão processual, educação e trabalho. A maior mudança foi a posição dos nossos policiais. O policial penal, hoje, entende que não é só responsável por manter o interno preso. É responsável pela segurança prisional, pela Lei de Execuções Penais. Nada, sem segurança, consegue evoluir. O policial penal tem demonstrado que é capaz de gerir qualquer unidade prisional. Esse momento não é só meu, é de todas as pessoas que fazem a SAP”, concluiu o secretário.

ESTÉTICA AUTOMOTIVA

Deram-se as mãos e tornaram-se sócios os jovens Victor Barbosa Santos e Rafaello Lamboglia Medeiros Correia, que instalaram e abrirão, no próximo dia 12, a Avanzati, uma loja especializada em estética automotiva.

A loja localiza-se no Shopping Maestro Lisboa Plaza, na rua Professor Solon Farias, esquina com a Avenida Maestro Lisboa.

CSP AMPLIA BARREIRA VERDE NA USINA SIDERÚRGICA DO PECÉM

Boa notícia! A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) segue avançando na ampliação da Barreira Verde que “abraça” a sua usina. Essa barreira verde foi projetada como equipamento de proteção ambiental em 2012 e, desde então, vem somando vários benefícios para quem trabalha na usina da CSP e mora nas suas proximidades.

A expansão da barreira verde da CSP recebeu 1.308 novas mudas em 2021. Ao longo de 2022, deverão ser plantadas mais de 8 mil mudas.



“A meta é adensar ao máximo, trazendo mais verde para o entorno da siderúrgica e diminuindo a chegada de ventos nessas áreas que têm pilhas de materiais com potencial de geração de particulados. Nossa meta é fechar algumas áreas. Atualmente, estamos fechando o pátio de matérias-primas”, informa Ramyro Batista, analista de Meio Ambiente da CSP.



Batista detalha o que esse projeto representa redução da velocidade do vento na área de produção; controle de arrasto de particulados; elemento paisagístico, com um ambiente verde e agradável visualmente; conforto térmico, de forma indireta; e contenção de ruídos nas áreas onde está adensada.



Você conhece a planta Gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium)? Ela é uma espécie nativa considerada ameaçada de extinção no Estado do Ceará. A árvore, que pode alcançar altura entre 8 e 12 metros, tem uso medicinal e é cultivada também para o paisagismo e a arborização urbana.

Para cooperar com a preservação do Gonçalo-alves, a CSP coletou sementes e utilizou mudas da espécie em ações de reposição florestal.



Sua madeira é própria para a construção civil e naval, marcenaria, confecção de dormentes, corrimãos, balaústres, mancais, esteios, rodas hidráulicas e portas de fino acabamento. A árvore, pelo porte médio e graciosidade de sua copa, é muito útil para o paisagismo em geral.



Foram recuperados pela CSP 206 hectares da Estação Ecológica do Pecém, 191 hectares da área interna da empresa e mais 15 hectares da Lagoa do Bolso. Esses esforços totalizaram 412 hectares reflorestados com o plantio de 320 mil mudas de várias espécies nativas, incluindo o Gonçalo-alves.

A área recuperada equivale a 412 campos de futebol. Essa ação de preservação da biodiversidade está completando 10 anos.



Segundo Ramyro Batista, “o Gonçalo-alves sempre foi o carro-chefe de todas as atividades da CSP, inclusive em campanhas de preservação de espécies nativas. À época (da construção), retiramos as sementes, replicamos em muitas mudas e sempre fizemos o reflorestamento utilizando também o Gonçalo-alves”.

Além disso, siderúrgica financiou o 1º Banco de Sementes de Espécies Nativas do Ceará.

PEDRO FIÚZA NO CONSELHO DA ABSOLAR

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) elegeu seu novo Conselho de Administração para o período de 2022 a 2026.

Ele será presidido por Ronaldo Koloszuk, reeleito para novo mandato de quatro anos.

Do novo conselho faz parte o cearense Pedro Fiúza, sócio e CEO da Servtec Energia, empresa fundada por seu pai, empresário Lauro Fiúza Júnior.

A nova gestão assume a partir de 29 de abril deste ano, com a missão de intensificar o crescimento da energia solar no País, tanto nos projetos de telhados e pequenos terrenos de residências e empresas quanto nos empreendimentos de grande porte que compõem a matriz elétrica nacional.