Evangelho de hoje 01/04 (Jo 7,1-2.10.25-30)

Naquele tempo: Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das Tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim, como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: 'Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos donde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá donde ele é.' Em alta voz, Jesus ensinava no Templo, dizendo: 'Vós me conheceis e sabeis de onde sou; eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse, não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou.' Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora.

Reflexão – Jesus nos ensina a agir com simplicidade e discrição!

Naquele tempo Jesus cumpria a Sua missão e evitava atropelar os planos de Deus, por isso, tinha o maior cuidado para não se expor, sabedor de que os judeus O perseguiam e poderiam prendê-lo antes da hora que fora prevista pelo Pai. Mas não deixava de prosseguir no caminho que o Pai lhe indicava e nunca hesitava em falar em alta voz quando era instruído. Hoje, também, Ele não quer atropelar os planos de Deus para a nossa vida e nos ensina a agir com simplicidade e discrição. Nós, porém, esperamos por coisas muito evidentes e só reconhecemos Jesus quando alcançamos Dele as coisas pelas quais já estávamos aguardando. Assim como acontecia naquele tempo, hoje acontece também! Jesus está muito perto, caminha no meio de nós, a Sua Palavra revela claramente a sua missão de Filho de Deus, porém, a maioria ainda não O reconhece. Como aquele povo que buscava alguém cheio de poder, que fizesse mais ostentação e realizasse tudo o que eles desejassem, nós também queremos um Jesus que satisfaça a nossa expectativa. Ainda não nos conscientizamos da presença de Jesus no meio de nós, em todas as circunstâncias, independentemente da nossa situação, boa ou má. Jesus está vivo, ressuscitado e vitorioso e caminha conosco sempre! Quer mudar a nossa história, no entanto, nós, como os antigos, ficamos nos perguntando: onde está Jesus, será que Ele está comigo? Por que não O sinto, por que não O escuto? Por que Ele não me atende? Que no cumprimento da nossa missão o Espírito Santo de Deus nos ajude a imitar Jesus, percebendo a Sua presença constante e nos revele a hora de falar e a hora de silenciar; de parar ou de prosseguir. – Você percebe a presença de Jesus em todos os momentos da sua vida? – Você tem esperado mais evidências para distinguir a Sua voz? – Você tem orado em todas as ocasiões ou somente quando tudo está bem? – O que o Espírito o tem revelado nos últimos dias?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO