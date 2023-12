Coopercon elege Emanuel Capistrano para a sua presidência

Página patrocinada por:

manuel Capistrano é aclamado novo presidente da Coopercon Ceará para o biênio 2024-2025

Mudará o comando da Cooperativa da Construção Civil do Ceará, a Coopercon. Para a presidência da entidade, foi eleito ontem o empresário e engenheiro Emanuel Capistrano, representante da Constrututora Mota Machado.

Ele tomará posse no início do próximo mês de janeirou. Seu mandato irá a dezembro de 2025.

"Para o próximo biênio, teremos uma diretoria com o objetivo de realizar bons negócios. Acreditamos em todos e estamos com expectativas positivas para a nossa gestão", diz Emanuel Capistrano, que tem 25 anos de experiência no mercado cearense da construção civil.

Por sua vez, o atual presidente da Coopercon-Ceará, Sérgio Macedo, fez questão de parabenizar seu sucessor, que o convidou para fazer parte da nova diretoria.

Em 2024, Macedo deverá assumir a presidência da Coopercon Brasil.

Ao longo dos quatro anos e oito meses de sua gestão, Sérgio Macedo contribuiu para o incremento da receita da cooperativa, que saltou de R$ 27 milhões para R$ 60 milhões/ano.

"Apesar do cenário desafiador, realizamos grandes negociações. Conseguimos trazer materiais como cimento e importamos aço, sendo a primeira operação da Coopercon-Cear nesse segmento”, informou Macedo.

O executivo encerra o mandato com um aumento significativo do número de empresas cooperadas, que saiu de 97 para 130.

"Foi um momento engrandecedor nas negociações e na captação de novos cooperados", concluiu ele.