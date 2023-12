Loja da Enel no Conjunto Ceará será reaberta, diz a empresa

Página patrocinada por:

Esta coluna publicou hoje a informação de que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou ontem que a Enel Ceará Distribuição, empresa que distribui energia elétrica em todo o território do estado do Ceará, reabra, imediatamente, sua loja de atendimento aos clientes localizada no Conjunto Ceará, em Fortaleza.

Essa loja está fechada desde o início da Covid 19, em 2020. Um recurso judicial apresentado na época pelo Conselho de Consumidores da Enel, do qual faz parte o engenheiro Erildo Pontes, que tomou a iniciativa, só ontem mereceu julgamento da Aneel, que emitiu sua decisão.

Sobre a questão, a Enel posicionou-se por meio de nota transmitida à coluna, cuja íntegra é a seguinte:

“A Enel Ceará informa que cumpre os requisitos estipulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) quanto à quantidade de lojas de atendimento em sua área de concessão e possui um tempo médio de atendimento (TMA) nas lojas dentro dos limites estabelecidos pela agência reguladora.

“Além das lojas, a empresa dispõe de diversos canais de atendimento ao cliente, incluindo canais digitais, para promover mais autonomia e comodidade aos consumidores.

“Atualmente, a distribuidora possui 5 lojas em Fortaleza, nos bairros Aldeota, Centro, Carlito Pamplona, Messejana e Parangaba, além de unidades em todos os municípios do estado.

“Sobre a decisão da Aneel, a empresa informa que já está estudando a melhor forma de instalação de novos pontos de atendimento em Fortaleza e que vai cumprir a decisão dentro do período determinado.”