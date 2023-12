Evangelho de hoje, 4ª feira, dia 06/12/2023 (Mt 15, 29-37)

Página patrocinada por:

Naquele tempo: Jesus foi para as margens do mar da Galiléia, subiu a montanha, e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou admirado, quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: 'Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho.' Os discípulos disseram: 'Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão?' Jesus perguntou: 'Quantos pães tendes?' Eles responderam: 'Sete, e alguns peixinhos'. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os, e os dava aos discípulos, e os discípulos, às multidões. Todos comeram, e ficaram satisfeitos. e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram.

Reflexão – O alimento para o nosso corpo e nossa alma.

Todos nós temos alguma deficiência originária das sequelas do pecado que ainda quer nos escravizar. A salvação de Jesus compreende o homem total, corpo e alma, pois, Ele veio nos libertar do pecado e das suas consequências nefastas, fome, miséria, doenças etc. Hoje, como naquele tempo, Jesus nos olha com compaixão e nos distingue no meio da multidão, pois, conhece profundamente o que cada um de nós necessita no agora da nossa vida. Ele conhece as nossas dores, as nossas carências, a nossa fome material e a nossa fome espiritual. No episódio da multiplicação dos pães, depois de ter curado coxos, aleijados, cegos e mudos, Jesus olhou para a fome material. Em muitas outras passagens do Evangelho Jesus também manda alimentar aquele que foi curado. Faz parte do Projeto Salvífico de Deus acudir todas as necessidades humanas. Naquele cenário Jesus contou com Seus discípulos que lhe apresentaram sete pães e alguns peixinhos, para que fossem apresentados ao Pai, partidos e distribuídos com a multidão, que estava sentada. O milagre da multiplicação aconteceu! Da mesma forma que fez com os apóstolos Jesus, hoje, quer saber de nós o que poderemos oferecer para alimentar àqueles que, perto de nós, estão com fome e pergunta: “Quantos pães tendes?” Hoje, também, Jesus precisa de discípulos para alimentar as multidões famintas e conta conosco, que apesar das limitações, temos condições para ajudar no Seu projeto de Salvação. Não podemos esconder de Jesus os “sete pães e alguns peixinhos” que temos conosco. Às vezes queremos receber tudo de Deus sem esforço nenhum, mas para que os milagres aconteçam na nossa vida será necessária a nossa participação e adesão na providência de Deus para com nosso próximo. O pouco que nós temos, quando é colocado nas mãos do Senhor, multiplicar-se-á a ponto de que possamos nos sentar e partilhar com as pessoas as quais encontramos no nosso caminho e, ainda ter de sobra. – Você já experimentou a Salvação de Jesus no seu corpo e na sua alma? – Como você tem contribuído no plano de Deus para a salvação das pessoas carentes que convivem consigo? – Quantos pães e peixes você possui? – Pense nos seus dons e perceba se você os está usando de alguma forma?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO