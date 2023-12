BNB ganha Prêmio Banking Transformation de 2023

Nova festa no Banco do Nordeste (BNB), que celebra a conquista do Prêmio Banking Transformation de 2023, na categoria Segurança e Privacidade.

Com o case “Plataforma de Segurança de Proteção de Redes e Ameaças Modernas baseadas no SIM3 (Security Incident Management Maturity Model)”, o BNB recebeu o 1º lugar na categoria da premiação pelas mãos da diretora de Administração da instituição, Ana Teresa Barbosa de Carvalho, em solenidade realizada ontem, 4, em São Paulo.



“Essa conquista vem para coroar e respaldar uma jornada exitosa da equipe do Banco do Nordeste do Brasil e demonstrar que estamos no caminho correto. A diretoria do banco busca continuamente o caminho da excelência, por meio de investimentos, incentivos e oportunidades, trazendo à tona projetos de grande relevância para a instituição e para o povo nordestino. Ganhamos todos. Parabéns ao Banco e a essa equipe competente e profissional que faz a segurança cibernética da instituição. Estamos todos orgulhosos com o resultado” afirmou a diretora Ana Teresa.



O Prêmio Banking Transformation, que está em sua 19ª edição, é um dos mais importantes e respeitados do setor financeiro do Brasil, com o objetivo de promover e valorizar iniciativas transformadoras e melhores cases de bancos tradicionais, bancos digitais e empresas envolvidas no ecossistema financeiro.”

UMA COMANDANTE DE HELICÓPTERO NO CEARÁ

Gabriela Barbosa Lima, delegada da Polícia Civil e comandante de helicóptero da Ciopaer (Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas), será homenageada hoje, terça-feira, pela Academia Estadual da Segurança Pública do Ceará na sessão solene de alusão aos 12 anos de sua fundação.

O evento acontecerá logo mais às 18 horas, no no Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque, na Avenida Barão de Studart, 410.

A delegada Gabriela é filha do professor Myrson Lima, um dos mais requisitados gramáticos cearenses..