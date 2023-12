Controladoria Geral da União dá à Moura Dubeux o Selo Pró-Ética

A Moura Dubeux conquistou, pela primeira vez, o Selo Pró-Ética, concedido pela Controladoria Geral da União (CGU).

“O Selo é uma prova de que estamos trilhando corretamente o caminho em busca da transparência, relações profissionais e atuação comprometida com os valores e princípios sociais. Então, é uma conquista que prova que nosso pilar de governança ambiental, social e corporativa (ESG) se consolida cada vez mais”, diz Diego Villar, CEO da Moura Dubeux.

Criada pela Secretaria de Integridade Privada da CGU, a certificação incentiva empresas que atuam no Brasil a adotar políticas e práticas de combate à corrupção e fraudes.

Com a abertura de capital na Bolsa de Valores, em 2020, a Moura Dubeux aumentou seus investimentos no fortalecimento de políticas ambientais, sociais e governamentais em toda a sua área de atuação, hoje distribuída em sete estados do Nordeste.

Uma das iniciativas é o Programa de Integridade, que tem o objetivo de fortalecer as operações e garantir o mais alto padrão de condutas, procedimentos, normas, leis, prevenção de atos ilícitos, danos à reputação e perdas financeiras.

Isso acontece por meio do Código de Ética e Políticas, um documento norteador do trabalho. Nele, estão alinhadas as responsabilidades e procedimentos que devem ser adotados por cada colaborador e parceiros e no relacionamento com cada cliente.

“Quando fazemos isso, não temos apenas uma conquista nossa, da Moura Dubeux. É um chamado para que a sociedade civil e entes públicos e privados também se envolvam nessas práticas”, acrescenta o executivo.

Além disso, a companhia promove treinamentos para que as práticas estejam sempre em pauta no dia a dia dos seus mais de seis mil funcionários. Anualmente, dedica uma semana inteira para capacitações em todas as obras e sede.

A Moura Dubeux é líder de mercado na Região Nordeste, atuando há 40 anos de maneira destacada no segmento de edifícios de luxo e alto padrão. Tem forte presença, ainda, no segmento do mercado imobiliário composto por flats, hotéis e resorts (“segunda residência”), voltado aos consumidores de alto padrão.

Tendo iniciado suas atividades em Pernambuco, a empresa estendeu sua atuação para os de Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Sergipe.

A Moura Dubeux integra o Novo Mercado da B3 desde fevereiro de 2020. É negociada com o código MDNE3, seguindo os mais altos padrões de governança corporativa.

No Ceará, a Moura Dubeux já atua há quase 16 anos, já tendo entregado mais de 20 empreendimentos. No momento, conta com oito canteiros de obras em execução simultâneas.

