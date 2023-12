Aneel manda Enel Ceará reabrir sua loja do Conjunto Ceará

Página patrocinada por:

Atenção! A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu, na tare de ontem, terça-feira, 5, que a Enel Distribuidora Ceará, empresa controlada pelo Grupo Enel, com sede na Itália, terá de reabrir, imediatamente, a loja de atendimentos aos seus clientes no Conjunto Ceará, na região Noroeste de Fortaleza.

Essa loja foi fechada em 2020, em plena pandemia da Covid 19, por decisão da diretoria local da Enel.

O Conselho de Consumidores da Enel, do qual é presidente o engenheiro Erildo Pontes, recorreu da decisão, que só agora foi apreciada e julgada pela Aneel. Pontes disse à coluna que, agora, cabe à Enel cumprir a decisão, pela qual aguardam milhares de clientes da distribuidora residentes no Conjunto Ceará e nos vários bairros do seu entorno geográfico.

Erildo Pontes lembrou que a decisão da Enel de fechar aquela loja surpreendeu a população de toda a área atendida por ela. A surpresa foi maior porque a empresa deixou aberta a loja da Aldeota, localizada nas imediações do Center Um, que atende apenas a 9% dos moradores do bairro – os 91% restantes são residentes de outras regiões da cidade.

“Esperamos que a Enel reabra a loja do Conjunto Ceará no menor prazo de tempo possível”, finalizou Erildo Pontes.