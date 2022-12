Comunidade cearense de C&T aplaude indicação de Sandra Monteiro

Festa na comunidade cearense da Ciência e Tecnologia, que recebeu com aplausos a indicação – anunciada pelo próprio governador eleito Camilo Santana – da futura secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, professora doutora Sandra Monteiro.

“Trata-se de um fato de grande relevância e simbolismo, uma vez que é o reconhecimento aos filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras, que superaram as limitações impostas à sua classe social para acessar o conhecimento e postos de comando e decisão”, como postou no grupo social Iracema Digital, o professor Carlos Décimo.



Ele acrescentou sobre a secretária indicada: “A cientista Sandra tem compromisso político, coerência, ética e vai lutar cada vez mais para democratizar a ciência, a tecnologia, a inovação, o ensino superior e tecnológico para que o nosso povo possa ter melhores condições de vida e trabalho, com democracia, paz , justiça social e dignidade”.

No mesmo grupo, que reúne empresários de todos os tamanhos da área da C&T do Ceará, a professora Nágyla Drumont, ex-secretária da pasta, escreveu:

“A doutora Sandra Monteiro, da UFC, é uma cientista de primeira grandeza. Professora comprometida e gestora testada e muito bem avaliada pelos mais diferentes atores da ciência, tecnologia, inovação e educação superior de nosso estado. Uma mulher do tamanho de nossas necessidades e de nossos desejos de consolidação do Ceará do Conhecimento. Parabéns, Governador Elmano!”

O diretor técnico do Sebrae-Ceará, Alci Porto, por sua vez, enviou mensagem sobre a futura secretária: “Torço para que o estado do Ceará siga em passos largos na implementação de uma política integrada de Ciência e Tecnologia. Faço votos de que a professora Sandra seja impulsionadora por este necessário e inadiável processo de formação e integração”.

Por sua vez, o professor Mauro Oliveira, ex-reitor do IFCE, lembrou que Sandra Monteiro teve destacada atuação no Governo de Transição, integrando o Grupo de C&T, de cujo relatório final “ela participou, contribuindo enormemente para a elaboração do documento final, que contém valiosas ideias e sugestões para o nosso setor”.

Mauro assegurou à futura secretária que todo o grupo do Iracema Digital “está, desde já, à sua disposição para colaborar no que for preciso”.