Compras da Coopercon-Ceará cresceram até 47% em 2022

Coopercon Ceará registra alta em negócios e mantém o setor da construção civil aquecido

Festa na Cooperativa da Construção Civil do Ceará (Coopercon Ceará), que registrou forte crescimento em negócios no ano de 2022. Como consequência, a construção civil cearense experimentou exponencial crescimento, refletindo a confiança do mercado no cooperativismo.

"Podemos destacar o crescimento de 47% em relação a 2021 no volume adquirido em concreto, o que representa um aumento significativo em nosso volume de negociações. Esse aumento no consumo de concreto se deve, em parte, às parcerias firmadas pela Coopercon com empresas líderes do setor, como a Apodi e a Supermix", como disse o presidente da Coopercon Ceará, Sérgio Macedo.

No setor de cimento, as parcerias com a Apodi, Mizu e Elizabeth Cimentos ajudaram a impulsionar um aumento de 22% no consumo desse produto pelas empresas associadas, informou Macedo.

Segundo o empresário, as negociações de argamassas colantes apresentaram um crescimento ainda mais expressivo, com um aumento de 109% no consumo de produtos da marca Quartzolit.

Da mesma forma, as negociações de tubos e conexões cresceram 157%, com destaque para a marca Amanco.

"No setor de louças, o crescimento no consumo foi ainda mais impressionante, com um aumento de 216%. Esse crescimento se deve em grande parte à nossa parceria com o grupo Roca, que oferece produtos de alta qualidade e design inovador", explicou ele o presidente da Coopercon Ceará.

Outros setores também apresentaram crescimento significativo nas negociações. Metais sanitários cresceram 36%, com a marca do grupo Roca e Fabrimar/Tigre Metais. As negociações de tintas cresceram 37%, com as marcas Ibratin e Fortex liderando a lista.

"Em resumo, 2022 foi um ano excelente para a Coopercon Ceará em termos de negócios. Nossas parcerias com empresas líderes do setor nos ajudaram a impulsionar o crescimento em várias áreas-chave, o que nos coloca em uma posição sólida para continuar a crescer e expandir nossas negociações no futuro", explicou Sérgio Macedo.

Outro feito importante em 2022 foi a realização do leilão do cimento. "Reduzimos em 12% o valor do insumo praticado hoje no mercado. Destacamos, também, fechamentos de novas parcerias com fornecedores diferenciados para melhor atender aos cooperados. E em destaque estão as negociações para a importação de aço importado, que acontecerá entre abril e maio deste ano”, concluiu o presidente da Coopercon.