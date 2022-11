Comércio varejista celebrará amanhã o Dia dos Supermercados

No próximo sábado, 12, será celebrado o Dia dos Supermercados, instituído em 1968 para marcar a data em que a atividade supermercadista foi regulamentada no Brasil.

Neste ano, em especial, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) tem incentivado todas as regiões do país a celebrar o setor, promovendo ofertas e ações comemorativas nas lojas espalhadas pelo país, que atendem diariamente a 28 milhões de pessoas.

No Ceará, a Associação Cearense de Supermercados (ACESU) aderiu à iniciativa com o tema “Vamos comemorar juntos”, e tem incentivado os associados a aderirem à comemoração, com ofertas e comemorações.



De acordo com Nidovando Pinheiro, presidente da Acesu, a data será um dia em que o consumidor será presenteado com ações e promoções.

"Convidamos todos os lojistas a participarem desse evento. É uma grande oportunidade para celebrarmos com o consumidor e nós acreditamos que isso terá um impacto positivo nas vendas, assim como ocorre com outras tradicionais datas comemorativas”, diz Nidovando.

A expectativa da Abras é de que a adesão chegue a 50% dos supermercados e cresça nas edições futuras. No Brasil, as datas de maior impacto para os supermercados são a Páscoa, o Dia das Mães e o Natal.

O Ceará está entre os dez estados com maior faturamento dos supermercados, de acordo com a Abras.

Com mais de 45 anos de atividade, o setor supermercadista cearense é responsável por quase 13% de tudo o que o Ceará produz na economia. O setor gera mais de 40 mil empregos diretos, 200 mil indiretos e soma mais de R$ 1 bilhão em impostos arrecadados.

As empresas associadas à Acesu contam com mais de 500 lojas, mais de 300 associados e a cada 12 horas, atende aproximadamente 1 milhão de cearenses.