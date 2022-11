Evangelho de hoje, sexta-feira, 11/11 (Lc 17, 26-37)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. 31Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la; e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo: nessa noite, dois estarão numa cama; um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas; uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo; um será levado e o outro será deixado.' Os discípulos perguntaram: 'Senhor, onde acontecerá isso?' Jesus respondeu: 'Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres.'

Reflexão - O Senhor pode chegar a qualquer momento

Reportando-se aos dias de Noé e aos dias de Ló, Jesus relembrou os acontecimentos em que a terra foi destruída por um dilúvio, e Sodoma por uma chuva de fogo e enxofre nos alertando para que estejamos atentos aos sinais e às manifestações de Deus através dos fatos e acontecimentos do nosso dia a dia. Na maioria das vezes menosprezamos ou ignoramos o que tem acontecido ao nosso redor e no mundo como um todo, entendendo que tudo isso ocorre muito longe e que estamos isentos das suas consequências. Assim como a mulher de Lot, paralisada com o espetáculo do acontecimento, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, nós também, se não estivermos atentos ao objetivo da nossa caminhada aqui na terra, seremos deixados de lado no dia do FILHO DO HOMEM. Por isso Jesus nos fala do dia do Filho do Homem, (termo com o qual se denominava), relacionando esta mensagem com a sua segunda vinda. Todos nós somos chamados (as) para participar do reino dos céus a todo instante, mas vivemos absortos (as) nos nossos projetos e realizações e nos esquecemos de que a figura deste mundo irá passar e, a qualquer momento, poderemos ser intimados por Deus a repensar a nossa existência. Erroneamente imaginamos que poderemos, na última hora, dar um jeito na nossa vida e, assim, fugir de Deus. Queremos ser independentes e fazer da nossa existência o que a nossa vontade nos apontar. Entretanto, Jesus vem nos exortar a estarmos atentos da mesma forma como o vigia espera a aurora e nos adverte de que as nossas ações, assim como o nosso objetivo e o nosso ideal de vida nortearão o nosso futuro. “Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la; e quem a perde, vai conservá-la”. Não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos nem tampouco serão os nossos méritos que nos darão a salvação. Quanto mais as nossas atitudes forem de amor, de confiança e de entrega, mais estaremos perto de alcançar o nosso sonho, que é a vida nova que Jesus veio nos presentear. O Senhor pode chegar a qualquer momento, e, vivos ou mortos, a Ele pertencemos, portanto, estejamos atentos (as) aos Seus sinais. - Você tem o coração vigilante para que aconteça em si o que Deus quiser? – Você se acha uma pessoa boa, merecedora de um bom lugar na vida e, também, depois, na outra vida? - Você percebe os sinais de Deus nos acontecimentos da sua vida?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO