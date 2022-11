Coema-Ceará adia aprovação do maior projeto solar do mundo

Foi adiada para o próximo dia 1º de dezembro a votação, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Coema-CE), do projeto que prevê a implantação, nos municípios de Aracati e Icapuí, no Litoral Leste cearense, do que é considerado maior parque mundial de geração de energia solar fotovoltaica, cuja potência será de 4,6 GW (gigawatts).

Na reunião desta quinta-feira, o conselheiro representante da OAB, advogado João Alfredo, pediu vistas para estudar melhor o projeto e, assim, embasar seu voto.

De acordo com o secretário estadual do Meio Ambiente do Ceará, Artur Bruno, o projeto em referência – que foi elaborado e será implantado pela Omega, uma gigante brasileira do setor de energias renováveis – será apreciado e aprovado na reunião do dia 1º de dezembro.

O projeto da Omega ocupará uma área de 8 mil hectares da antiga Fazenda Copam, do Grupo J. Macedo, na heografia dos municípios de Icapuí e Aracati. O empreendimento utilizará 8 milhões de placas solares. O valor do investimento não foi ainda divulgado.

Esta coluna apurou que parte da energia a ser produzida pela Omega será destinada à australiana Fortescue, que implantará, no Complexo do Pecém, uma unidade industrial para a produção de Hidrogênio Verde, o H2V.