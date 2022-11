CDL Jovem Fortaleza vai a Curitiba para ver grandes empresas

A CDL Jovem, que congrega os lojistas jovem de Fortaleza, realizará neste mês mais uma edição da “Big Trip”, uma missão empresarial com o objetivo promover troca de ideias e experiências com empresários de outros estados do País.

No período de 14 a 19 deste novembro, mais de 20 jovens empresários lojistas desta capital estarão em Curitiba para conhecer melhor o dia a dia e os processos de empresas como Leads2b, focada em tecnologia; a Festval, que é uma rede de supermercados do Paraná; a Mais1 Café, que é a maior franquia de café rápido do Brasil; e a Wap, empresa desenvolvedora de tecnologia de bens de consumo.

“A ideia da Big Trip, (que quer dizer grande viagem) é tirar os jovens empresários lojistas de Fortaleza da zona de conforto, abriindo a chance para que eles tenham a chance de conhecer outra cultura e outra realidade", como explica Roberto Leite Junior, presidente da CDL Jovem de Fortaleza.

A Big Trip da CDL Jovem Fortaleza já passou por Manaus, em 2021, e por Belo Horizonte, neste ano de 2022.