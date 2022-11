Honório Pinheiro: "Varejo não tem do que se queixar. Vendas Melhoram!"

Do empresário Honório Pinheiro, sócio e CEO da rede Supermercado Pinheiro: “O varejo não do que se queixar. As vendas do mercado varejista vão bem, estão melhorando, repetindo que sempre aconteceu neste tempo de BRO (setembro, outubro, novembro e dezembro)”.

Na sua opinião, “o cenário do comércio melhorará ainda mais, se em janeiro o brasileiro mais pobre passar a contar com os R$ 600 mensais do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, para o que estão se acertando o presidente eleito e os líderes do Congresso Nacional”.

Honório Pinheiro declara-se “animado”, a tal ponto que mantém o plano de expansão de sua empresa, no qual toda a sua equipe de executivos está trabalhando.

Ontem, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, com sua presença, a rede Supermercado Pinheiro recebeu o prêmio GS1 Brasil na categoria Tecnologia no Varejo pela implantação de uso do Código 2D para segurança de alimentos e cadeia de abastecimento de supermercado.

A GS1 é a entidade que administra os códigos de barra.

Quem recebeu o prêmio foi o diretor Comercial e Marketing do Supermercado Pinheiro, Alexandre Pinheiro, que lembrou ser essa a quarta vez que sua empresa é premiada, “mas agora com um sabor melhor, pois se refere à inovação que temos feito nos processos de nossa empresa”, como ele disse.

A nova tecnologia Código 2D proporciona ao consumidor mais exigente todas as informações que garantem a segurança dos produtos comprados, como data de validade, lote, número de série, dados nutricionais e, principalmente, a rastreabilidade.

Enquanto o código de barras tradicional carrega 13 dígitos, o bidimensional contém milhares de dígitos, além de permitir a impressão em uma área muito menor na embalagem.

De acordo com o gerente de Tecnologia e Inovação do Supermercado Pinheiro, George Menezes, outras vantagens que o código 2D traz são a leitura mais rápida do seu código, um tamanho menor de etiqueta e as facilidades proporcionadas para o cliente final.

O prêmio promovido pela Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil – é uma homenagem aos empreendedores, empresas, imprensa e entidades de vários setores da economia que trabalham para a melhoria da qualidade de vida e dos negócios.