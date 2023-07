Foram iniciadas as obras do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, um megaprojeto de 108.984 m2 de área construída, localizada bem ao lado da Unifor.

O novo e belo equipamento compreenderá museu, teatro, auditórios e área de convivência.

Todo o inédito conjunto arquitetônico será uma homenagem a dois inesquecíveis cearenses que se dedicaram ao desenvolvimento socioeconômico do Ceará e ao fomento das atividades artísticas e culturais do Estado e do Brasil.